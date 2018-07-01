Процетающий Аркадагстан. Жители Ашхабада в 47 градусную жару остаются без воды уже несколько дней

14:12 03.07.2018 Жители нескольких микрорайонов, расположенных в центре Ашхабада, в течение последних трех дней остаются без воды. По словам местных жителей, подача воды в жилые дома микрорайонов Мир-1 и Мир-2 была прекращена в пятницу вечером 29 июня.



Воды не было и днем 2 июля на момент беседы с жителем одного из таких домов, обозревателем Аманмурадом Бугаевым. По его словам, жители до сих пор не обеспечены водой, хотя жалоба в администрацию района уже подана. Температура воздуха в Ашхабаде составляет 47 градусов в тени.



По словам корреспондентов Азатлыка в Ашхабаде, в учреждениях ответственных за водообеспечение данных микрорайонов, объяснили причину прекращения подачи воды технической неисправностью оборудования, сообщив об осуществлении соответствующих восстановительных работ.



Вместе с тем, как сообщают жители микрорайона Мир-2/1, 1 июля в полдень в некоторые дома подача воды в ограниченном количестве была возобновлена, но спустя полчаса вновь прекращена. Кроме того, 2 июля в данный микрорайон была привезена цистерна воды для населения, которая в течение часа закончилась.



Аманмурад Бугаев: Привезли десятитонный водовоз. К нему выстроилась очередь в 300-350 человек, стояли даже дети с 1-1.5 пластиковыми бутылками. Это была единственная машина в течение трех дней.



​Инфраструктурой современного Ашхабада не предусмотрены места с бесплатной питьевой водой для населения. Фонтаны и водопроводные краны, расположенные прежде в парках и вдоль улиц, были ликвидированы в рамках работ по обустройству города.



В этих условиях в настоящее время население Ашхабада вынуждено самостоятельно искать доступные источники воды. Источник - centralasian.org

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