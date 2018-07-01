Три судьи Верховного суд Киргизии стали фигурантами уголовного дела

14:09 03.07.2018 О возбуждении уголовного дела в отношении трех судей Генеральная прокуратура КР сообщила 2 июля. Уголовное дело также возбуждено в отношении должностных лиц аппарата Верховного суда и СИЗО-1 города Бишкека.



Представитель Генпрокуратуры Жаркынай Азиева сообщила, что "они обвиняются в нарушении конституционных прав гражданина на свободу и его незаконном удержании под стражей":



- Установлено, что в рамках уголовного дела в отношении О.Т. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 25 августа 2017 года районным судом в ходе рассмотрения уголовного дела в связи с неявкой О.Т. в суд мера пресечения в отношении него была изменена на заключение под стражу сроком на один месяц с момента его задержания. Указанное постановление оставлено в силе судом второй инстанции. Вышеуказанное решение О.Т. обжаловал в надзорном порядке в Верховном суде КР. 6 апреля 2018 года надзорная жалоба О.Т. вместе с уголовным делом поступила в Верховный суд, где не была рассмотрена в установленный законом 15-дневный срок.



В свою очередь, должностные лица СИЗО-1, не выполнив должностные обязанности, не освободив О.Т., незаконно содержали его под стражей 12 дней. Сама надзорная жалоба была рассмотрена Верховным судом лишь 14 мая 2018 года, то есть уже после освобождения О.Т. Таким образом, в результате противоправных действий вышеуказанных должностных лиц были нарушены конституционные права О.Т. на свободу.



После обнародования этой информации стало известно, что в пресс-релизе Генпрокуратуры под инициалами О.Т. подразумевается гражданский активист, инвалид по зрению Темирлан Ормуков. В интервью "Азаттыку" он подтвердил это, но при этом сказал, что не писал заявлений с жалобой на судей Верховного суда и что по поводу его содержания под стражей у него имеются претензии к другим персонам.



- Мне до этого звонил следователь из Генпрокуратуры, спрашивал, буду ли я писать заявление, я отказался. Они говорят, что "незаконно содержался в СИЗО", но кто меня туда посадил? Меня же туда определили не судьи Верховного суда. Они заключили меня под стражу незаконным решением райсуда. Я судей Верховного суда не видел. Ради справедливости я должен это сказать. Темирлан Ормуков не исключает, что прокуратура может использовать его дело в своих интересах.



Темирлан Ормуков добавил, что его надзорную жалобу на решение районного суда о заключении под стражу рассматривала коллегия Верховного суда в составе Качыке Эсенканова, Каныбека Бокоева и Арзыбека Акыева. В связи с этим предполагается, что фигурантами уголовного дела могут оказаться именно эти судьи. В Генпрокуратуре пока не озвучивают фамилий судей официально. Источник - centralasian.org

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