 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.07.2018
15:01  Первым Министром общественного развития Казахстана стал Дархан Калетаев
14:52  Добровольно уволился мэр Оша Айтмамат Кадырбаев
14:22  Господин Оморов назначен завотделом ТЭК и недропользования Аппарата Правительства Киргизии
14:17  Сказки и былины дедушки Елбасы. Назарбаев рассказал инстраграму о родном Шемолгане
14:14  "Мы не зависим от курса валюты", - с бодрой придурью рапортует каз-мин-эконом Сулейменов
14:12  Процетающий Аркадагстан. Жители Ашхабада в 47 градусную жару остаются без воды уже несколько дней
14:10  В Турции за один день задержаны десятки проституток из Узбекистана
14:09  Три судьи Верховного суд Киргизии стали фигурантами уголовного дела
14:03  Великая экономическая война: США запретят Китаю использовать свои технологии, - "МК"
13:59  Россия готова к созданию "параллельного" интернета. В крайнем случае...
12:03  В Улан-Баторе прошел конкурс "Краса Монголии". Победила Энхрийма из аймака Орхон (фото)
12:02  Atlantic: Какие тайны скрывают Трамп и Ким Чен Ын?
12:01  National Interest: У США есть лишь один способ для победы над Ираном
10:46  Бишкек. Евгений Кузнецов назначен директором Национального русского театра драмы им. Ч.Айтматова
08:25  Конец Романовых в России. Об исторической оговорке Е.Спицына, - П.Густерин
08:01  В Киргизии не могут найти человека на должность руководителя аппарата президента…
07:59  Кыргызы не отдадут Китаю свои земли, - экс-КырМИД Джекшенкулов
07:44  По яйцам.. ее! Выдававший себя за женщину соперник казахстанской боксерши Нгок отстранен от соревнований
07:41  В Ливии разгорелась опосредованная война за нефть, - Tageszeitung
07:38  Отчаянная борьба Вашингтона с газопроводом "Северный поток", - Die Welt
07:36  Рахмон назвал силовиков, вымогающих деньги у туристов, предателями родины
07:31  Лидер боевиков выдал всех: Эрдоган торговал с ИГИЛ*
07:26  США намерены с помощью санкций обнулить нефтяные доходы Ирана, - Хук
07:22  Хакеры помогают Пхеньяну обходить санкции, - А.Мамаев
07:18  Казахстан вытесняет Россию из Средней Азии, - В.Панфилова
05:25  Правящей коалиции Германии удалось договориться по вопросу мигрантов
01:20  Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420 километрах от заданного места
00:46  Талибы захватили речной порт Айханум на границе с Таджикистаном
00:18  Число эмигрантов из Казахстана выросло вдвое: в чем причины?
00:03  В Бишкеке прошел IV международный фестиваль классической музыки под открытым небом TENGRI music
Понедельник, 02.07.2018
21:41  Улугбек Лапасов назначен постпредом Узбекистана при ООН в Женеве
21:38  Зарплаты в Узбекистане с 15 июля повысятся в 1,07 раза
21:35  США придумали способ лишить Иран десятков млрд долларов
21:32  Правящая коалиция Германии балансирует на грани развала. Хорст Зеехофер уходит, но... остается
21:11  Умер экс-глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко
19:35  Доллар по 70: болельщики уедут, рубль останется
19:07  США возобновят санкции в отношении Ирана в два этапа
19:04  Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу
08:19  В Узбекистане криминальный авторитет переписал на себя мечеть
07:36  Казахстан. Как не провалить еще одну перепись населения?
07:34  Зиндан для Атамбаева Посадят ли бывшего президента Кыргызстана? - САМ
07:30  Вы будете смеяться, но капитализм все-таки загнивает, - Л.Крутаков
07:22  Догнать бир-болика! Против сбежавшего в США экс-вице-премьера Киргизии Шадиева возбудили еще одно дело
07:21  В Узбекистане запретили проверять бизнес
07:18  "Киберкодекс". Москва представит мировому сообществу две новые интернет-инициативы
07:15  На президентских выборах в Мексике лидирует кандидат левой коалиции "Вместе сотворим историю" Лопес Обрадор
07:06  Станет ли Москва младшим братом Пекина, - Александр Храмчихин
07:01  Тегеран заподозрил Эр-Рияд в выходе из картеля ОПЕК, - "НГ"
01:26  Битва за Самарканд: Как русский штык тысячи басурман в бегство обратил, - С.Князев
00:50  Эрдоган взял курс на превращение Турции в ведущую силу в регионе - и никто не собирается его останавливать, - Die Welt
Воскресенье, 01.07.2018
22:48  Афган-президент Гани отменил перемирие с талибами
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Три судьи Верховного суд Киргизии стали фигурантами уголовного дела
14:09 03.07.2018

О возбуждении уголовного дела в отношении трех судей Генеральная прокуратура КР сообщила 2 июля. Уголовное дело также возбуждено в отношении должностных лиц аппарата Верховного суда и СИЗО-1 города Бишкека.

Представитель Генпрокуратуры Жаркынай Азиева сообщила, что "они обвиняются в нарушении конституционных прав гражданина на свободу и его незаконном удержании под стражей":

- Установлено, что в рамках уголовного дела в отношении О.Т. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 25 августа 2017 года районным судом в ходе рассмотрения уголовного дела в связи с неявкой О.Т. в суд мера пресечения в отношении него была изменена на заключение под стражу сроком на один месяц с момента его задержания. Указанное постановление оставлено в силе судом второй инстанции. Вышеуказанное решение О.Т. обжаловал в надзорном порядке в Верховном суде КР. 6 апреля 2018 года надзорная жалоба О.Т. вместе с уголовным делом поступила в Верховный суд, где не была рассмотрена в установленный законом 15-дневный срок.

В свою очередь, должностные лица СИЗО-1, не выполнив должностные обязанности, не освободив О.Т., незаконно содержали его под стражей 12 дней. Сама надзорная жалоба была рассмотрена Верховным судом лишь 14 мая 2018 года, то есть уже после освобождения О.Т. Таким образом, в результате противоправных действий вышеуказанных должностных лиц были нарушены конституционные права О.Т. на свободу.

После обнародования этой информации стало известно, что в пресс-релизе Генпрокуратуры под инициалами О.Т. подразумевается гражданский активист, инвалид по зрению Темирлан Ормуков. В интервью "Азаттыку" он подтвердил это, но при этом сказал, что не писал заявлений с жалобой на судей Верховного суда и что по поводу его содержания под стражей у него имеются претензии к другим персонам.

- Мне до этого звонил следователь из Генпрокуратуры, спрашивал, буду ли я писать заявление, я отказался. Они говорят, что "незаконно содержался в СИЗО", но кто меня туда посадил? Меня же туда определили не судьи Верховного суда. Они заключили меня под стражу незаконным решением райсуда. Я судей Верховного суда не видел. Ради справедливости я должен это сказать. Темирлан Ормуков не исключает, что прокуратура может использовать его дело в своих интересах.

Темирлан Ормуков добавил, что его надзорную жалобу на решение районного суда о заключении под стражу рассматривала коллегия Верховного суда в составе Качыке Эсенканова, Каныбека Бокоева и Арзыбека Акыева. В связи с этим предполагается, что фигурантами уголовного дела могут оказаться именно эти судьи. В Генпрокуратуре пока не озвучивают фамилий судей официально.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530616140
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  