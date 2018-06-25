Великая экономическая война: США запретят Китаю использовать свои технологии, - "МК"

14:03 03.07.2018 Трамп готов ввести беспрецедентные ограничения



В конце этой недели администрация президента США Дональда Трампа объявит о новых радикальных мерах против Китая. Источники Wall Street Journal сообщили: речь о запрете для китайцев инвестировать в американские технологические компании и заблокировать экспорт американских технологий в Поднебесную.



Великая экономическая война: США запретят Китаю использовать свои технологии фото: ru.wikipedia.org

Напомним, что китайцы представили амбициозный план "Сделано в Китае 2025", цель которого - сделать страну лидером в десяти областях, таких, как IT, биотехнологии, строительство электромобилей, космос...



В качестве "антикитайских мер" разрабатываются правила, запрещающие фирмам с участием 25 процентов китайского капитала и более, приобретать в США компании, работающие в области промышленно значимых технологий.



Второй аспект - расширение контроля над экспортом подобных технологий в Китай.



WSJ при этом отмечает, что нововведения будут введены после консультаций с американскими компаниями. Многие уже выражают беспокойство по поводу возможности негативного влияния контроля над экспортом на их бизнес.



У Трампа есть свое "оружие" - IEEPA (International Emergency Economic Powers Act ), который позволяет президенту страны вводить экстренные меры в случае чрезвычайной угрозы национальной безопасности. Американские предприниматели уже назвали перспективу использования в случае с Китаем IEEPA, который широко применялся после терактов 11 сентября, "злоупотреблением исполнительной властью".



План, впрочем, не окончательный - например, может измениться размер "китайской доли" в фирмах, которым запретят приобретать высокотехнологичные американские компании. Обратной силы правила иметь не будут.



Напомним, что на прошлой неделе в США были введены пошлины в 25% на ряд китайских товаров (объем попадающих под пошлины товаров оценивается в 34 млрд долларов). Под десятипроцентные пошлины могут попасть товары уже на 450 млрд.



Между тем китайские инвестиции в США в этом году уже снизились на 92% по сравнению в прошлым.



Ирина Ринаева

25.06.18 Источник - mk.ru

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