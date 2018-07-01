|Россия готова к созданию "параллельного" интернета. В крайнем случае...
13:59 03.07.2018
Это произойдет только в крайнем случае
Российская Федерация имеет все возможностями для создания "параллельного" интернета, прибегнуть к которым сможет при неблагоприятном развитии событий. С таким заявлением выступил глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) российского МИДа Илья Рогачев.
Россия готова к созданию фото: pixabay.com
"Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось", - приводит слова Рогачева ТАСС.
По его словам, политический курс Москвы не направлен на обособление интернета, но к подобной ситуации может привести политика стран Запада, насаждающих двойные стандарты. "Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета", - заявил Рогачев.
Он также отметил, что в реальности цензура киберпространства в западных государствах развита гораздо сильнее, чем в РФ. "Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны "прикрывать" интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму", - пояснил дипломат.
По мнению Рогачева, в данной сфере необходимо работать таким образом, чтобы максимально удовлетворить интересы всех партнеров.
Артем Кошеленко