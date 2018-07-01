В Улан-Баторе прошел конкурс "Краса Монголии". Победила Энхрийма из аймака Орхон (фото)

12:03 03.07.2018 В преддверии 30-летия начала организации конкурса, 30 июня состоялся 15-й по счету конкурс организованный ассоциацией женщин "Хатан Эрдэне", сообщает Montsame.



Победительнице, 21-летней Э.Энхрийма из аймака Орхон, были вручены приз в $8 тыс и диадема из серебра (999 пр). Она учится в институте экономики и финансов по специальности "бухгалтер", помимо родного монгольского в совершенстве владеет русским и английским языками. В интеллектуальном соревновании ее доклад получил высокую оценку от жюри , что стало основным фактором ее победы.



В отличие от других подобных соревнований в Монголии, цель настоящего конкурса выявление красавицы, обладающей высоким интеллектом, талантом и прекрасным внутренним миром. Особенность конкурса заключается в том, что организаторы исключили из конкурса демонстрацию купальных костюмов по примеру других стран, таких как США .



Напомним, что конкурс "Краса Монголии" в течение 11 лет не проходил. Конкурс красоты в Монголии впервые начали проводить 30 лет назад. Источник - CA-NEWS

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