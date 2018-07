Atlantic: Какие тайны скрывают Трамп и Ким Чен Ын?

Оптимизм, вызванный саммитом между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, столкнулся с реальностью: КНДР будет очень трудно убедить в отказе от ядерного арсенала. На самом деле, вообще не понятно, на что именно согласился северокорейский лидер в ходе саммита с Трампом, пишет Кришнадев Каламур (Krishnadev Kalamur) в статье для американского журнала The Atlantic.



Согласно данным NBC News, разведывательные службы США указывают на то, что КНДР "увеличила производство ядерного материала, необходимого для создания ядерного оружия, на нескольких секретных объектах". Согласно данным аналитиков группы 38 North, Пхеньян "улучшил инфраструктуру… ядерного научно-исследовательский центра в Йонбене", где находится реактор по производству плутония. В The Washington Post заявили, что Северная Корея "рассматривает способы сокрытия секретных производственных мощностей и имеющихся запасов оружия". Отдельно в сообщении The Wall Street Journal указано, что КНДР расширяет возможности для строительства твердотопливных баллистических ракет. Работа в данном направлении не прекращалась даже в ходе апрельской встречи северокорейского лидера с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и подготовки к саммиту с Трампом.



Все эти сообщения, похоже, противоречат публичным заявлениям Трампа, последовавшим после завершения саммита в Сингапуре. Трамп написал в Twitter, что "Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы". Однако позднее заявил Fox News, что, "возможно", сделку с КНДР выработать не удастся.



Однако пока неясно, являются ли вменяемые КНДР действия нарушением договоренностей, достигнутых в Сингапуре? Трамп и Ким Чен Ын встретились один на один в присутствии переводчиков, а затем в присутствии своих главных советников. Никто больше ничего не знает о том, какие обязательства в отношении денуклеаризации взяла на себя КНДР. После саммита было опубликовано официальное совместное заявление, в котором было сказано, что Северная Корея "стремится к полной денуклеаризации Корейского полуострова". Если в ходе переговоров не было дополнительно указано, как и когда должна пройти денуклеаризация и что именно каждая из сторон вкладывает в данное понятие, вполне возможно, что совместное коммюнике, подписанное обеими сторонами, означает совершенно разные вещи для каждой из сторон.



В воскресенье, 1 июля, в телепрограмме Face the Nation на канале CBS советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон в ближайшем времени начнет переговоры с КНДР "о том, как именно будет уничтожено оружие и программа по созданию баллистических ракет". Сообщения о том, что КНДР продолжает развитие своих военных программ, могут означать то, что Пхеньян собирается набрать как можно больше очков перед переговорами с США. Или это предупреждение со стороны США о том, что американской разведке известен каждый шаг северокорейского руководства, независимо от того, откроет ли Ким Чен Ын свои секретные объекты для международных инспекторов или нет.



Болтон уже на протяжении длительного времени придерживается скептической точки зрения относительно приверженности КНДР денуклеаризации Корейского полуострова. Когда Болтона спросили о мнении разведки США относительно действий КНДР, то советник президента сказал, что администрация реально смотрит на вещи в отношении Пхеньяна.



"Мы точно оцениваем риски того, что они могут использовать переговоры для того, чтобы выиграть дополнительное время для продолжения развития ядерных и биологических программ, а также программы по разработке баллистических ракет… Президент хочет, чтобы переговорный процесс продвигался как можно быстрее", - заявил Болтон.



Должностные лица разведки заявили СМИ, что КНДР вообще "не намерена полностью отказываться от своих ядерных запасов и вместо этого ищет способы, чтобы скрыть свои запасы оружия и секретные производственные мощности". Такое поведение КНДР вполне соответствует поведению предыдущего руководства Северной Кореи в эпоху экс-президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обамы. Все попытки предыдущих американских администрации урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, в конечном итоге, потерпели неудачу. Одна из причин предыдущих неудач заключается в том, что КНДР и США по-разному понимают значение "денуклеаризации". Для США это означает полное избавление Северной Кореи от ядерного оружия. По мнению эксперта из Albright Stonebridge Group Эванса Эвера, Северная Корея вкладывает в термин "денуклеаризация" иное содержание:



"В последние несколько лет в ходе переговоров с представителями неправительственных организаций США высокопоставленные официальные лица КНДР объяснили, что для них значит этот термин. Они сказали, что он означает ликвидацию "угрозы", созданной альянсом США и Южной Кореи, войсками США, расположенными на Корейском полуострове, и американским "ядерным зонтиком", защищающим Южную Кореи и Японию. Они сказали нам, что в ответ на шаги США, направленные на ликвидацию этих "угроз", КНДР может "рассмотреть" вопрос о денуклеаризации через 10?20 лет, при условии, что КНДР будет чувствовать себя в безопасности".



Такое определение денуклеаризации не устраивало прошлые американские администрации, по-видимому, оно не устраивает и администрацию Трампа, хотя Вашингтон пошел навстречу КНДР, объявив о приостановке совместных военных учений с Южной Кореей.



Даже если обе стороны выработали общее определение денуклеаризации, неясно, придерживаются ли они одинаковых позиций в отношении самого процесса денуклеаризации. США хотят, чтобы Пхеньян избавился от ядерного оружия, которым он уже обладает. Маловероятно, что Пхеньян откажется от оружия, которое у него уже есть, поскольку он считает, что его сохранение является гарантией его собственной безопасности.



Несмотря на появление новых сообщений о том, что КНДР продолжает развивать свою ядерную программу, Трамп по-прежнему готов вести диалог с северокорейским руководством. В воскресенье, 1 июля, официальные лица США встретились со своими северокорейскими коллегами в Пханмунджоме в демилитаризованной зоне. Это первая подобная встреча после саммита в Сингапуре. Сообщалось, что администрация США готовится ко второму саммиту с Ким Чен Ыном в ООН в сентябре 2018 года. Если КНДР действительно наращивает производство ядерного топлива, то у нее появилась еще уйма дополнительного времени.



