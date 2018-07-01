Конец Романовых в России. Об исторической оговорке Е.Спицына, - П.Густерин

08:25 03.07.2018 Об исторической оговорке Е.Ю. Спицына

В опубликованной 17 августа 2016 г. на Ютюбе записи комментария

историка Евгения Спицына

"Отречение Николая



) автор на 12-й минуте допустил оговорку: "Кирилл Владимирович - это еще тот фрукт, который, между прочим, в 41-м году чуть ли не 26-го июня, то есть через четыре дня после начала войны, призвал всю эмиграцию подняться на борьбу с большевистской Россией и поддержать Адольфа Гитлера". В

действительности двоюродный брат последнего российского императора

Николая II великий князь Кирилл Владимирович умер в 1938 г., а с

призывом, о котором идет речь, выступил его сын Владимир Кириллович.

Суть призыва Евгением Спицыным передана верно.

Кстати, по материалам газеты "The New York Times" от 22 апреля 1992 г.,

Владимир Кириллович в 1952 г. призвал западные державы начать войну

против СССР, сказав при этом: "Если бы западные державы одолели

коммунизм вовремя, нынешние планы третьей мировой войны были бы

излишни" (https://www.nytimes.com/1992/04/22/world/grand-duke-vladimir-

dies-at-74-pretender-to-the-throne-of-russia.html ).



Примечательно, что эта вражина после смерти в 1992 г. была похоронена в

Санкт-Петербурге, в Петропавловском соборе...



П.В. Густерин Источник - ЦентрАзия

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