Конец Романовых в России. Об исторической оговорке Е.Спицына, - П.Густерин 08:25 03.07.2018
Об исторической оговорке Е.Ю. Спицына В опубликованной 17 августа 2016 г. на Ютюбе записи комментария историка Евгения Спицына "Отречение Николая
) автор на 12-й минуте допустил оговорку: "Кирилл Владимирович - это еще тот фрукт, который, между прочим, в 41-м году чуть ли не 26-го июня, то есть через четыре дня после начала войны, призвал всю эмиграцию подняться на борьбу с большевистской Россией и поддержать Адольфа Гитлера". В действительности двоюродный брат последнего российского императора Николая II великий князь Кирилл Владимирович умер в 1938 г., а с призывом, о котором идет речь, выступил его сын Владимир Кириллович. Суть призыва Евгением Спицыным передана верно. Кстати, по материалам газеты "The New York Times" от 22 апреля 1992 г., Владимир Кириллович в 1952 г. призвал западные державы начать войну против СССР, сказав при этом: "Если бы западные державы одолели коммунизм вовремя, нынешние планы третьей мировой войны были бы излишни" (https://www.nytimes.com/1992/04/22/world/grand-duke-vladimir- dies-at-74-pretender-to-the-throne-of-russia.html ).
Примечательно, что эта вражина после смерти в 1992 г. была похоронена в Санкт-Петербурге, в Петропавловском соборе...