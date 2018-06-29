В Киргизии не могут найти человека на должность руководителя аппарата президента…

08:01 03.07.2018 Не назначили руководителя аппарата президента с тех пор, как Мухаммедкалый Абылгазиев стал премьер-министром. Обязанности руководителя аппарата сейчас исполняет заместитель главы аппарата Досалы Эсеналиев. Такой перерыв вызвал различные предположения в общественно-политической среде. Большинство считает, что президент не может найти кадра, которому можно довериться. Некоторые политические аналитики отмечают, что это особая должность, а руководитель аппарата должен соответствовать определенным критериям, пользоваться уважением среди общественности. Он не должен позорить президента, находить общий язык с оппонентами. По их мнению, в окружении президента не могут найти "системного" кадра вроде Фарида Ниязова, с соответствующим опытом и возможностями.



Источник: газета "Фабула пресс" №46 от 29.06.2018 / стр. 3 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - gezitter.org

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