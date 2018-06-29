Кыргызы не отдадут Китаю свои земли, - экс-КырМИД Джекшенкулов

07:59 03.07.2018 Экс-министр иностранных дел А. Джекшенкулов заявил: "Все страны мира берут кредиты друг у друга. Это экономическая политика. 50% нашего внешнего долга были получены из одного государства – Китая, но неправы те, кто думают, что они отберут нашу землю, если мы не сможем погасить долг. Международные отношения этого не допустят, да и кыргызский народ не будет смотреть молча. Тем не менее народ уже должен уделить внимание этому вопросу, требовать у власти своевременного погашения кредита". Такое мнение он озвучил во время утреннего эфира на радио Sputnik Кыргызстан. Кроме того, экс-министр иностранных дел добавил, что многие проблемы зависят от политической воли власти страны.



Источник: газета "Айгай пресс" №29.06.2018 / стр. 3 Источник - gezitter.org

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