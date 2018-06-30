По яйцам.. ее! Выдававший себя за женщину соперник казахстанской боксерши Нгок отстранен от соревнований

07:44 03.07.2018 Международная ассоциация любительского бокса (АИБА) вынесла решение в отношении спортсмена из Вьетнама, с которым дралась казахстанка на чемпионате Азии. Боксер До Хонг Нгок отстранен от участия в соревнованиях.



"По решению от 22 мая 2018 года АИБА перераспределила квоты спортсмена для участия в молодежном чемпионате мира по боксу среди мужчин и женщин-2018 в Будапеште и летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в соответствии с нормативными положениями. До Хонг Нгок не имеет права соревноваться", - цитирует sports.kz ответ АИБА.



В АИБА отметили, что решение могло быть обжаловано в спортивном арбитражном суде в Лозанне в течение 30 дней с момента уведомления стороны. Однако ассоциация не получала сообщений об апелляционной жалобе, поэтому вердикт АИБА считается окончательным и несет обязательный характер.



"Дальнейшие комментарии по этому делу АИБА давать не намерена", - указано в письме.



В ответе ассоциации не указана причина отстранения спортсмена из Вьетнама. Ранее выдвигалась версия, что боксер До Хонг Нгок выдал себя за женщину на чемпионате Азии.



Первенство проходило в апреле 2018 года в Бангкоке. По итогам встречи с оппонентом на ринге казахстанка Еркежан Даулетжанкызы заняла второе место. Позже в СМИ распространились данные, что с ней дралась не женщина, а мужчина. Казахстанская федерация бокса направила запрос в международную ассоциацию любительского бокса.



В интервью СМИ ранее Даулетжанкызы признавалась, что соперник наносил "неженские удары". Однако 16-летняя казахстанка не прекратила бой и решила победить, во что бы то ни стало.



Одолеть До Хонг Нгок ей оказалось не по силам. После того, как рефери поднял руку противника, казахстанка расплакалась, ведь во второй раз завоевала "серебро" на чемпионате Азии.



О том, что она дралась с мужчиной, казахстанка узнала от папы. Отец посоветовал дочери начать готовиться к летним Олимпийским играм в Аргентине. Источник - ca-news.org

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