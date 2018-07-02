В Ливии разгорелась опосредованная война за нефть, - Tageszeitung

07:41 03.07.2018 2 июля 2018 г.

Мирко Кайлберт | Tageszeitung



Глава ливийской армии Халифа Хафтар взял под свой контроль экспорт нефти. Это, вероятно, усложнит реализацию планов ЕС по созданию в стране центров для мигрантов, пишет журналист немецкого издания Tageszeitung Мирко Кайлберт.



Все больше европейских делегаций ходатайствуют сейчас перед ливийским правительством, ведь более 70% африканских мигрантов прибывают в ЕС через средиземноморский маршрут из Ливии. Однако премьер-министр правительства национального единства Ливии Файез Сарадж вряд ли сможет предложить Еврокомиссии что-то кроме собственной подписи, так как он не располагает ни войсками, ни влиянием на конкурирующие формирования в столице, отмечает автор. Вслед за армией и центральным банком расколоться между западом и востоком может теперь и последний нейтральный институт страны, Национальная нефтяная корпорация (NOC).



Вопреки протестам со стороны ЕС и ООН, глава ливийской армии Халифа Хафтар передал NOC, не признанной международным сообществом, контроль над так называемым "нефтяным полумесяцем" - районом, расположенным к западу от Бенгази и занимающим площадь в 400 кв. км, передает издание.



Ранее нефтяные порты были захвачены боевиками Ибрагима аль-Джадрана. По словам Тарика Аль-Джаруши, руководителя комитета парламента по обороне и безопасности, атака Джадрана на район "нефтяного полумесяца" была спланирована иностранными спецслужбами, чьи правительства были недовольны достигнутым в Париже соглашением о проведении в Ливии новых выборов, говорится в статье.



"После военной интервенции России в Сирии роль Москвы в гражданской войне в Ливии на первый взгляд создает впечатление дежавю, - отмечает Кайлберт. - В лице Хафтара Кремль поддерживает пророссийского политика, который вместо переговоров делает ставку на военные успехи. Как и Башар Асад, Хафтар позиционирует себя в роли бастиона против воинствующего экстремизма".



Москва предоставила Хафтару и Ливийской национальной армии примерно 3 млрд долларов, а также направляла в Ливию технических специалистов. В Бенгази задействованы также спецподразделения французской армии. Во время визита итальянского премьер-министра Маттео Сальвини в Триполи за закрытыми дверями обсуждался и вопрос размещения итальянских войск на юге Ливии, сообщил в разговоре с изданием премьер-министр Сарадж.



Реакция от Халифы Хафтара последовала незамедлительно. Глава ливийской армии заявил, что все солдаты, прибывшие в Ливию под предлогом осуществления миграционного контроля, будут рассматриваться как враги, передает издание.



Источник: Tageszeitung Источник - inopressa.ru

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