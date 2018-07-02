Отчаянная борьба Вашингтона с газопроводом "Северный поток", - Die Welt

07:38 03.07.2018 Америка вот уже несколько лет старается помешать строительству "Северного потока - 2", но европейцы и русские держатся за проект. Дональд Трамп мог бы еще жестче взяться за дело, однако козырь в рукаве припасен и у российской стороны, пишет экономический обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель.



"То, что Западная Европа получает газ из России, не нравилось ни одному президенту Соединенных Штатов, начиная с Рональда Рейгана. Однако помешать обоюдовыгодному газовому сотрудничеству, приносящему миллиарды, не мог никто даже во времена холодной войны", - говорится в статье.



Сегодня мир снова погрузился в ледниковый период, и "в многолетнем споре вокруг строительства "Северного потока - 2" ожидается решительная политическая схватка", пишет Ветцель.



Президент Трамп непременно хочет помешать реализации проекта. Ему не по душе, что Западная Европа будет еще сильнее привязана к России - и он не одинок в этой позиции, отмечает журналист.



Участники конференции по газу, проходившей на прошлой неделе в Вашингтоне, задавались вопросом о том, как далеко способен зайти непредсказуемый Трамп, чтобы помешать строительству? "Российские газовые менеджеры, боясь ареста при въезде в США, на конференции, в которой принимали участие их коллеги из 90 стран, не присутствовали", - говорится в статье.



"Вот уже несколько месяцев эмиссары Трампа из Госдепа предпринимают максимум усилий, чтобы сорвать реализацию "Северного потока". Однако пока усилия не увенчались успехом: федеральное правительство проект поддержало, Швеция и Финляндия дали добро на транзит, указывает автор статьи.



"Последним шансом для Трампа стало бы применение тяжелого вооружения: экономических санкций против западных энергетических концернов, которые связаны финансовыми обязательствами с проектом под руководством "Газпрома", - пишет Ветцель. Это французский Engie, голландский Shell, австрийский OMV и немецкие Wintershall и Uniper.



По мнению автора публикации, со стороны президента США было бы невероятным оскорблением принудить к послушанию западных партнеров посредством санкций. "Но, как известно, Трамп способен и на такое", - отмечает корреспондент.



Правда, Трамп и в таком случае не добьется своей цели, в открытую пойдя против западных инвесторов, которые финансируют половину проекта (950 млн евро на всех).



"Проект, безусловно, получит финансирование. Для "Газпрома" он важен", - цитирует издание Пола Коркорана, финансового директора проекта. "Экономические санкции против России могут привести к тому, что "Северный поток - 2" может получить даже больше возможностей для финансирования", - сказал Коркоран.



Поэтому даже санкции не помогут Трампу навредить прокладке газопровода между Россией и Германией. Напротив. "Разгоревшаяся недавно торговая война с США испортила европейцам настроение", - говорится в статье. Так, еврокомиссар Марош Шефчович, до сих пор прохладно относившийся к проекту, уже указал на то, что Брюссель не примет никаких американских санкций, направленных против европейских партнеров проекта.



2 июля 2018 г.

Даниэль Ветцель | Die Welt Источник - inopressa.ru

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