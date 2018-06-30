Рахмон назвал силовиков, вымогающих деньги у туристов, предателями родины

07:36 03.07.2018 Президент Таджикистана потребовал строго наказать сотрудников силовых структур за мздоимство и грубое отношение к иностранным туристам и путешественникам. "Таких людей необходимо объявить предателями нации", - заявил Эмомали Рахмон на встрече с руководителями и активистами Согдийской области в конце прошлой недели.



По словам главы государства, из-за мздоимства и грубого отношения сотрудников силовых структур иностранные туристы отказываются ездить в Таджикистан. "Хуже всего, из-за этого портится имидж страны на мировой арене",- цитирует слова Эмомали Рахмона Радио Озоди.



"Знакомство гостей и туристов с национальной культурой и обычаями начинается с ворот страны, то есть с пограничных и таможенных пропускных пунктов. Работники таможни, руководители и ответственные лица пропускных пунктов не должны об этом забывать. Они всегда должны помнить, что являются представителями просвещенной и цивилизованной нации таджиков",- подчеркнул глава государства.



"Если в будущем сотрудники милиции, работники таможни или пограничники будут вымогать деньги у туристов, или препятствовать их путешествию по стране, их нужно объявить предателями нации и наказать самым строгим образом", заявил Эмомали Рахмон, отступая от своей речи.



Такое заявление Эмомали Рахмона, скорее всего, связано с многочисленными фактами мздоимства у туристов со стороны сотрудников таджикской милиции.



Недавно путешественник из Румынии, побывавший в прошлом году в Таджикистане, рассказал, что на одном из постов ГАИ стал свидетелем наглого мздоимства. В июле прошлого года 34-летний путешественник из Румынии Михай Сика вместе со своим другом приехал в Душанбе, чтобы потом отправиться на Памир. Инцидент произошел на обратном пути, 28 июля 2017 года на посту "Гулистон" при въезде в Куляб, когда байкеры возвращались в столицу.



Михай Сика рассказал 30 мая в беседе с Радио Озоди, что случай был из разряда "и смех, и грех". "Смешно, потому что мы не поняли друг друга. Сотрудник ГАИ не знал английского, мы - не понимали ни русского, ни таджикского. Он позвонил своему приятелю, который владеет английским, и передал нам трубку, тот объяснил, почему нас остановили", - сказал он.



После длительного разговора, сводившегося к тому, что иностранцы превысили допустимую скорость, милиционер потребовал с них 3000 сом, но после согласился на 1500 сом. Михай выложил деньги на сиденье машины мздоимца и в расстроенных чувствах вернулся к своему мотоциклу... Источник - ca-news.org

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