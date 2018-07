США намерены с помощью санкций обнулить нефтяные доходы Ирана, - Хук

07:26 03.07.2018 Соединенные Штаты восстановят санкции в отношении Ирана в два этапа. Об этом сообщил директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук в ходе брифинга в дипведомстве. Он подчеркнул, что Вашингтон ставит своей целью "сокращение до нуля" продажи Тегераном нефти.



Господин Хук рассказал, что стратегии США в отношении Ирана состоит в максимальном экономическом и дипломатическом давлении. "Действие первой части наших санкций восстановят 4 августа. Оставшуюся часть санкций восстановят 6 ноября. Эти санкции будут иметь своей целью энергетический сектор Ирана, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с Центральным банком",- сказал он.



При этом Брайан Хук добавил, что США не стремятся к "смене режима" в Иране, а хотят лишь повлиять на действия иранского руководства, чтобы они "соответствовали желаниям иранского народа".



В 2015 году было заключено соглашение об отказе Ирана от ядерной программы в обмен на снятие санкций. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из него, назвав его несправедливым. Вашингтон выдвинул Тегерану дополнительные требования для заключения новой сделки. Источник - kommersant.ru

