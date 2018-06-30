 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 02.07.2018
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Воскресенье, 01.07.2018
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13:34  Сунниты приостановили штурм шиитского порта Ходейда в Йемене
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США намерены с помощью санкций обнулить нефтяные доходы Ирана, - Хук
07:26 03.07.2018

Соединенные Штаты восстановят санкции в отношении Ирана в два этапа. Об этом сообщил директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук в ходе брифинга в дипведомстве. Он подчеркнул, что Вашингтон ставит своей целью "сокращение до нуля" продажи Тегераном нефти.

Господин Хук рассказал, что стратегии США в отношении Ирана состоит в максимальном экономическом и дипломатическом давлении. "Действие первой части наших санкций восстановят 4 августа. Оставшуюся часть санкций восстановят 6 ноября. Эти санкции будут иметь своей целью энергетический сектор Ирана, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с Центральным банком",- сказал он.

При этом Брайан Хук добавил, что США не стремятся к "смене режима" в Иране, а хотят лишь повлиять на действия иранского руководства, чтобы они "соответствовали желаниям иранского народа".

Department of State

@StateDept
.@StateDept Director of Policy Planning Brian Hook provides an #Iran Diplomacy Update.

19:31 - 2 июл. 2018 г.

В 2015 году было заключено соглашение об отказе Ирана от ядерной программы в обмен на снятие санкций. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из него, назвав его несправедливым. Вашингтон выдвинул Тегерану дополнительные требования для заключения новой сделки.

Источник - kommersant.ru
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