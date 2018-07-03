Казахстан вытесняет Россию из Средней Азии, - В.Панфилова

07:18 03.07.2018 Астана выходит на рынок нефтепродуктов Киргизии, Узбекистана и Таджикистана



НПЗ в Атырау недавно модернизирован. Фото с сайта www.anpz.kz

Казахстан может соперничать с Россией на рынке нефтепродуктов стран Средней Азии. Астана рассчитывает с осени начать поставки бензина в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан и в следующем году довести объемы экспорта до 1–1,2 млн т. Для этого Астана должна урегулировать с Москвой соглашение, которое запрещало экспорт бензина из Казахстана. Одновременно республика ограничивает импорт российских нефтепродуктов.



На модернизацию трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Казахстан истратил более 6 млрд долл. Теперь, как заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, нужно чтобы эти мощности заработали. По прогнозам специалистов, Казахстан должен полностью себя обеспечить нефтепродуктами, а излишки экспортировать в соседние страны.



Наиболее приемлемый вариант поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) – страны Средней Азии и Афганистан. Заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании "КазМунайГаз" Данияр Тиесов сообщил, что в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан уже в нынешнем году планируется экспортировать до 400 тыс. т ГСМ. В 2019 году объемы поставок должны увеличиться до 1,2 млн т. Однако вопрос экспорта, по словам Каната Бозумбаева, связан с соглашениями, которые республика заключила с Россией. "Дело в том, что у нас по соглашению с Россией экспорт ГСМ запрещен. Это связано с тем, что мы покупали российские нефтепродукты и, понятно, они (РФ. – "НГ") не хотели, чтобы мы их реэкспортировали. Поэтому мы сейчас работаем над новой редакцией соглашения, которое уже ратифицировано", – цитирует министра портал ca-news.org.



Россия – главный поставщик топлива в Казахстан. На ее долю приходится около трети всего рынка бензина в стране. Для того чтобы начать экспортировать собственные нефтепродукты, Казахстану придется отказаться от российского импорта. Уже в ближайшие дни начинает действовать запрет на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом, а также в 2,5 раза будут повышены акцизы на импортный бензин. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после того, как 6 июня пройдут публичные обсуждения этой темы.



"Конфликта интересов в поставках нефтепродуктов на рынки Киргизии, Узбекистана и Таджикистана между Россией и Казахстаном нет. Республике нужно отбить инвестиции, вложенные в модернизацию НПЗ. Поэтому и было принято решение сократить поставки российского бензина, с тем чтобы он не конкурировал с казахстанским", – сказал "НГ" эксперт Марат Шибутов. При этом если Казахстан будет продавать собственные нефтепродукты, а не заниматься реэкспортом российских, то в этом случае не будет и конкуренции. Тем более что 400 тыс. т, которые первоначально планируется поставить на соседние рынки, – объем небольшой. "Есть вопросы к соседям. В частности, Таджикистан реэкспортирует топливо в Афганистан, где бензин очень дорогой. Было бы гораздо выгоднее Казахстану наладить поставки бензина и нефтепродуктов в Афганистан", – считает эксперт. По его мнению, не стоит рассчитывать на продажу больших объемов в Узбекистан и Киргизию. Ташкент закупает российскую нефть, которая поставляется по нефтепроводу Павлодар–Чимкент и перерабатывается на казахстанских НПЗ. Своей нефти у Узбекистана мало. Что касается Киргизии, то эта республика предпочитает закупать казахстанский мазут и дорабатывать его на своем НПЗ, который не так давно построили китайцы. "Для них это в разы дешевле, а для нас – потери", – резюмировал Шибутов. Он обратил внимание на то, что цена на бензин в Казахстане в два раза ниже российской. Поэтому есть опасность того, что казахстанские поставщики начнут отправлять бензин в Россию, чтобы подзаработать на разнице цен.



Руководитель отдела экономики Института СНГ Аза Мигранян предлагает рассмотреть рынок Средней Азии по каждой стране отдельно. "Киргизия вполне удобна с точки зрения логистики. Но здесь есть нюансы. Если говорить о ценовом разбросе между российскими и казахстанскими ГСМ, то в Казахстане цены несколько ниже, чем в России. Эту маржу местные предприниматели будут взимать как дополнительную норму прибыли. Таким образом, говорить о ценовой конкуренции внутри Киргизии и о выдавливании России с киргизского рынка в полномасштабных объемах невозможно", – сказала "НГ" Аза Мигранян. Второй фактор, по которому достаточно сложно будет вытеснить Россию с рынка стран Средней Азии, – ограниченность казахстанских ресурсов и объемы, которые Казахстан может позволить себе экспортировать. "Все будет зависеть от объемов потребления и колебаний спроса на внутреннем рынке Казахстана", – считает экономист.



Если говорить о рынках Таджикистана и далее – Афганистана, то здесь все упирается в сложность логистики. Особенно это касается Афганистана. Эти рынки также будут связывать с объемами производства и объемами экспорта, которые у Казахстана будут оставаться. "Проблема в том, что для Казахстана экспорт образуется исходя из объема излишков. Тогда как российский экспорт образуется из объема добычи и производства. Это позволяет России не регламентировать эти объемы. В итоге мы получим некоторое смещение долей на рынке разных производителей. Это позволит дифференцировать рынок, в частности, Киргизии и, таким образом, создаст базовую основу для торга киргизской стороне. Что в принципе не очень актуально на сегодняшний день, потому что уровень цен складывается исходя из мировой конъюнктуры", – сказала Аза Мигранян.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

03.07.2018 Источник - независимая газета

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530591480

Новости Казахстана

