 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Правящей коалиции Германии удалось договориться по вопросу мигрантов
05:25 03.07.2018

Глава МВД Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер после часовых переговоров с Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель принял решение не покидать свои должности. "После интенсивных дискуссий между ХДС и ХСС мы достигли соглашения о том, как мы можем в будущем предотвратить незаконную иммиграцию на границе между Германией и Австрией",- приводит Reuters слова министра.

Господин Зеехофер грозился покинуть свои посты из-за разногласий с ХСС по миграционной политике. Баварский политик требовал от канцлера немедленно ввести погранконтроль для просителей убежища и там же, на границе, разворачивать и высылать тех, кто не имеет право на защиту со стороны Германии. Сейчас Хорст Зеехофер объявил, что консенсус по этому вопросу достигнут.

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров сообщила, что ХДС и ХСС договорились создать в стране "транзитные центры, из которых по согласованию с другими странами будут высылать беженцев туда, где они уже были зарегистрированы, или туда, откуда они прибыли". Госпожа Меркель считает, что коалиция смогла "сохранить дух партнерства в ЕС и одновременно с этим сделать решающий шаг для борьбы" с миграцией внутри ЕС.

Генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер добавила, что такие депортации будут осуществляться не "в ущерб третьим странам", а лишь на основе договоренностей.

Источник - kommersant.ru
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