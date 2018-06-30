 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420 километрах от заданного местаКак казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420 километрах от заданного места
01:20 03.07.2018

Ли Со Ен, Юрий Маленченко и Пегги Уитсон. Фото wfdd.org

В казахстанской степи живут добрые и отзывчивые люди. Люди, которые многое повидали и которых, наверное, ничем не удивишь. "Ну, ладно" - такой была реакция местных жителей на слова о том, перед ними космический корабль, космонавтов которого они только что спасли посреди выжженной степи. TengriMIX рассказывает об этой истории.

19 апреля 2008 года при возвращении с орбиты спускаемый аппарат корабля "Союз ТМА-11" вместо штатной управляемой схемы спускался по резервной баллистической. В итоге приземление произошло в 420 километрах от расчетного района, а при спуске астронавты ощутили вдвое большие перегрузки, чем при управляемой схеме. На борту аппарата были россиянин Юрий Маленченко, американка Пегги Уитсон и представительница Южной Кореи Ли Со Ен.

Тогда СМИ сообщали, что Уитсон и Маленченко спокойно перенесли нестандартное приземление, что, возможно, и неудивительно, так как для него это был четвертый полет в космос, а для нее - второй. Больше всех переживала кореянка, которая в космосе была впервые. "Во время спуска я видела пламя вокруг аппарата. Поначалу я сильно испугалась, потому что пламя было очень сильным, - вспоминала Ли Со Ен. - Я думала, что мы можем сгореть. Потом я посмотрела на лица Юрия и Пегги и не увидела тревоги. Тогда я успокоилась".

А вот о том, кто именно помог им выбраться из "Союза" в прессе уже не сообщалось, ну разве что только охарактеризовали одним словом - местные. Спасательно-поисковому отряду понадобилось бы некоторое время, чтобы добраться до космонавтов, а сразу после приземления последние сами выбраться бы не смогли, либо это бы заняло опять-таки какое-то время. Некоторые сведения же об этом моменте появились позже, в книге Packing For Mars: The Curious Science of Life in Void американской писательницы Мэри Роуч, в которой она привела воспоминания Уитсон.

При посадке аппарата загорелась степь, но ветер отогнал пламя от "Союза", оставив лишь выжженную местность - экипажу повезло. "К удивлению Уитсон и ее команды, помощь все-таки прибыла. Вскоре после удара о землю она почувствовала, что кто-то вытаскивает ее из капсулы. "Я подумала: "Круто, наши поисковые спасатели уже на месте". Они положили меня на земле рядом с цезиевым альтиметром, что было странно, потому что нам всегда говорили держаться подальше от цезиевого альтиметра (при высадке он излучает слабое радиоактивное излучение). Так что я начала смотреть на спасателей. Один из них носил нечто, выглядевшее буквально как пришитую к штанам мешковину. Это были местные жители Казахстана. Другой говорил по-русски. Он спросил Маленченко: "Откуда взялась эта лодка?" (пламя сожгло посадочные парашюты). А Юрий такой: "Нет, это космический корабль. Мы были в космосе". И парень ему ответил: "Ну, ладно" (перевод TJournal).

После Маленченко смог позвонить по специальному спутниковому телефону и сам сообщить, где они находятся, так как данных от служб, контролирующих траекторию снижения спускаемого аппарата, просто не было. В результате спасатели нашли космонавтов только через 40 минут после посадки. После короткого медосмотра их отправили в Костанай, а оттуда - в Москву. Имена же спасителей из казахстанской степи так и остались неизвестны.

Источник - TengriMIX
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