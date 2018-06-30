Число эмигрантов из Казахстана выросло вдвое: в чем причины?

00:18 03.07.2018 Достоверна ли казахстанская статистика по внешней миграции, или из страны бесследно исчезли полмиллиона граждан?



Новость дня в Казахстане: за 5 месяцев 2018 года МВД оформило документы на выезд на постоянное место жительство 39?891 казахстанцу. Для сравнения, за весь 2017 год, по данным Комитета по статистике, из Казахстана выехало меньше: 37?725 человек. По итогам года показатель эмиграции увеличится, судя по всему, не меньше чем в два раза.



Наибольшее количество документов на выезд оформлено в Кустанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях и Алма-Ате. Отъезжающие эмигрируют в Россию, Германию, Польшу, США, Канаду и Израиль.



С чем же связан рост эмиграции?



Первое, что приходит в голову: МВД решило обнародовать реальную статистику. Дело в том, что в основном такие данные публикует Комитет по статистике министерства нацэкономики Казахстана (МНЭ РК). И к ним - большие вопросы.



Возьмем данные Федеральной службы по статистике РФ и данные Комитета по статистике МНЭ РК и расположим их в одной таблице. Становится очевидной разница в цифрах.



С 2005 года число эмигрировавших из Казахстана только в Россию, по российским данным, равно или превышает общее количество эмигрантов из Казахстана, приводимое казахстанскими источниками. При этом в период с 2000 по 2004 год включительно это соотношение в среднем составляло 55% - чуть больше половины уезжавших из Казахстана оседали в России.



В последние годы данные стали различаться гораздо значительнее. То есть с 2005 по 2016 год, по российским данным, в РФ переехали на ПМЖ 565,6 тысяч казахстанцев. В это же время Казахстан считает, что у него выбыло всего 415 тысяч граждан. Если считать, что в Россию переезжают 70% от решивших покинуть Казахстан, то общая эмиграция с 2005 по 2016 года окажется на 200 тысяч человек больше, чем считают в Казахстане. А если предположить, что российские данные - это лишь 55% от общего числа уехавших - то и вовсе на 600 тысяч. Получается, примерно 200?600 тысяч человек выбыло из Казахстана, но никто этого не учел и в официальную статистику не включил.



Если говорить об эмиграции из России в Казахстан, то так же легко находятся несоответствия: с 2014 года количество эмигрантов из России в Казахстан, по российским данным, стало превышать данные по общей иммиграции в страну.



Есть повод для большой перепроверки данных. И не только по показателям, касающимся России.



Сравнение российских и казахстанских данных по эмиграции (таблица)



Вторая группа причин увеличения числа эмигрантов связана уже не с учетом, а с положением дел в Казахстане. Тут есть несколько факторов - ряд из них постоянные, а ряд вызваны самой властью и ее реформами (первые четыре фактора постоянные):



1. Недостаток рабочих мест, который вырастет еще больше за счет цифровизации и прироста населения;

2. Падение реальных доходов населения, несмотря на рост экономики, что для граждан еще обиднее;

3. Падение качества высшего образования при растущих ценах за него;

4. Коррупция на высшем уровне и нерациональное использование бюджетных средств - общая сумма финансовых нарушений, включая неэффективно использованные средства, зафиксированная Счетным комитетом Казахстана при реализации государственных программ за период с 2013 по 2016 годы составила 6,7 триллиона тенге или 2,07 миллиарда долларов по нынешнему курсу;

5. Повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, которое будет проходить поэтапно, но началось уже в 2018 году. К тому же правительство и Нацбанк обращаются с деньгами накопительного пенсионного фонда так, как будто это кубышка для затыкания дыр в экономике, а не будущие пенсии казахстанцев. Доверие к пенсионной системе падает.

6. Ухудшение качества среднего образования за счет чересчур быстрого внедрения трехъязычия: мало кто верит, что казахстанские учителя за несколько месяцев овладеют английским языком на нужном для преподавания уровне;

7. Реформа медицины: внедрение фонда медицинского страхования, к которому клиники просто не готовы физически - у них нет медицинских информационных систем;

8. Скандалы и провокации, устраиваемые национал-популистами и никак не пресекаемые ни силовиками, ни властью.

9. Постоянные паводки, которые в последние несколько лет разрушают села на севере, центре и востоке Казахстана, а власти ничего с этим поделать не могут.



Конечно, есть проблемы и в других странах. Но в Казахстане они усугубляются падающим уровнем доверия к власти. Дефицит угля в угледобывающей стране, масштабная коррупция в верхах, откровенно несправедливые судебные приговоры и полная отстраненность власти от проблем населения - процесс пошел особенно живо в последние полтора года.



Один из показателей - рост участия населения в протестных акциях в неактивной ранее в этом аспекте столице.



Все происходящее должно заставить власть задуматься: она все больше и больше повисает в пустоте, а ведь дерево с ослабленными корнями, несмотря на мощные ствол и крону, падает от любого внешнего толчка.



Марат Шибутов Источник - REGNUM

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