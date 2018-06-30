 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Бишкеке прошел IV международный фестиваль классической музыки под открытым небом TENGRI musicВ Бишкеке прошел IV международный фестиваль классической музыки под открытым небом TENGRI music
00:03 03.07.2018

1 июля в парке Победы имени Д. Асанова при поддержке столичного муниципалитета состоялся Международный фестиваль классической музыки под открытым небом TENGRI music.

С приветственной речью перед горожанами и гостями выступила вице-мэр столицы Асель Куламбаева, которая поздравила всех зрителей с грандиозным музыкальным событием столицы и пожелала хорошо провести время, насладившись прекрасными произведениями.

На фестиваль собрались все любители и ценители классической музыки, а также те, кто впервые слышал музыку известных классиков мира.

Перед зрителями выступили международный симфонический оркестр с музыкантами из Кыргызстана, России, Украины, Азербайджана, Узбекистана.

В первом отделении концерта прозвучала Пятая симфония Чайковского в исполнении оркестра под руководством российского дирижера Валентина Урюпина. Во втором отделении зрители услышали выступление певицы (сопрано) Надежды Павловой.

Целью же мероприятия является пропаганда культуры классической музыки, как важнейшего компонента успешного и гармоничного развития общества города, и страны в целом.

Международный фестиваль классической музыки под открытым небом "Tengri Music" принял гостей уже четвертый раз. Это самое крупное музыкальное событие лета в Кыргызстане. С каждым годом его популярность растет. В 2017 концерт посетили около 20 тысяч человек.

"Мэрия Бишкек"

Источник - ЦентрАзия
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