В Бишкеке прошел IV международный фестиваль классической музыки под открытым небом TENGRI music

00:03 03.07.2018 1 июля в парке Победы имени Д. Асанова при поддержке столичного муниципалитета состоялся Международный фестиваль классической музыки под открытым небом TENGRI music.



С приветственной речью перед горожанами и гостями выступила вице-мэр столицы Асель Куламбаева, которая поздравила всех зрителей с грандиозным музыкальным событием столицы и пожелала хорошо провести время, насладившись прекрасными произведениями.



На фестиваль собрались все любители и ценители классической музыки, а также те, кто впервые слышал музыку известных классиков мира.



Перед зрителями выступили международный симфонический оркестр с музыкантами из Кыргызстана, России, Украины, Азербайджана, Узбекистана.



В первом отделении концерта прозвучала Пятая симфония Чайковского в исполнении оркестра под руководством российского дирижера Валентина Урюпина. Во втором отделении зрители услышали выступление певицы (сопрано) Надежды Павловой.



Целью же мероприятия является пропаганда культуры классической музыки, как важнейшего компонента успешного и гармоничного развития общества города, и страны в целом.



Международный фестиваль классической музыки под открытым небом "Tengri Music" принял гостей уже четвертый раз. Это самое крупное музыкальное событие лета в Кыргызстане. С каждым годом его популярность растет. В 2017 концерт посетили около 20 тысяч человек.



"Мэрия Бишкек" Источник - ЦентрАзия

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