Зарплаты в Узбекистане с 15 июля повысятся в 1,07 раза

21:38 02.07.2018 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 2 июля 2018 года подписал указ "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий".

Документ принят в целях дальнейшего неуклонного повышения доходов и уровня жизни населения, усиления социальной поддержки граждан республики.



Согласно указу, с 15 июля 2018 года размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий повысятся в среднем в 1,07 раза.



С 15 июля 2018 года в Узбекистане будут действовать следующие минимальные размеры:



заработной платы - 184 300 сумов в месяц (сейчас - 172 240 сумов);

пенсии по возрасту и пособия инвалидам с детства - 360 460 сумов в месяц (336 880);

пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, - 221 190 сумов в месяц (206 720).

Все виды надбавок и доплат к заработной плате и к пенсиям, компенсационные и другие выплаты, установленные в отношении к минимальной заработной плате, производятся с 15 июля 2018 года от определенного настоящим Указом размера минимальной заработной платы.



Хозрасчетным предприятиям и организациям предписано производить с 15 июля 2018 года повышение размеров зарплаты в соответствии с минимальной заработной платой, установленной указом, за счет повышения эффективности производства и снижения затрат труда. Источник - UzDaily.uz

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