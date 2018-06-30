США придумали способ лишить Иран десятков млрд долларов

21:35 02.07.2018 Администрация Дональда Трампа нацелена на то, чтобы с помощью энергетических санкций сократить "до нуля" доходы Ирана от продажи нефти, заявил директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук.



"Что касается энергетических санкций, то наша цель – увеличить давление на иранский режим, сократив до нуля его доходы от продажи нефти", – цитирует Хука ТАСС.



Отметим, что за прошлую солнечную хиджру (год по местному календарю, закончилась 20 марта 2018 года) из Ирана было экспортировано нефти на 50 млрд долларов США.



Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов вводить рестрикции в отношении европейских компаний за нарушение американских санкций в отношении Ирана, а его адвокат Рудольф Джулиани призвал иранскую оппозицию к "смене режима" в Тегеране. После этого мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром резко пошли вниз.



Напомним, Вашингтон вышел из ядерной сделки с Тегераном и возобновил санкции против Ирана.



Текст: Антон Касс Источник - vz.ru

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