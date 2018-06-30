Правящая коалиция Германии балансирует на грани развала. Хорст Зеехофер уходит, но... остается

21:32 02.07.2018 Хорст Зеехофер уходит, но остается

Правящая коалиция ФРГ стоит перед угрозой распада



Спустя три месяца после инаугурации канцлера ФРГ Ангелы Меркель на четвертый срок правящая коалиция в Германии оказалась на грани распада. В понедельник канцлер предпримет еще одну попытку провести переговоры со своим многолетним соратником, главой МВД и лидером Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером. Накануне тот объявил, что уйдет в отставку из-за недовольства миграционной политикой главы правительства.



По данным немецкого издания Bild, запланированное на понедельник совместное заседание консервативного блока - фракций Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель и баварского Христианско-социального союза (ХСС) - отменяется. А значит, ведущим политикам партии, госпоже Меркель и ее министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу, много лет бывшему премьером Баварии, пока так и не удалось найти компромисс по ужесточению миграционной политики.



Напомним, баварский политик требовал от канцлера немедленно ввести на погранконтроль для просителей убежища и там же, на границе, разворачивать и высылать тех, кто не имеет право на защиту со стороны Германии. Канцлер, казалось, дала понять, что готова обсудить такой механизм депортации с соседями, но по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС господин Зеехофер остался недоволен достигнутыми с европейскими партнерами договоренностями.



Как Ангела Меркель и Хорст Зеехофер пытались согласовать план миграционной политики

Как Ангела Меркель и Хорст Зеехофер пытались согласовать план миграционной политики

Сперва он обещал в таком случае подписать указ о недопущении нелегальных мигрантов в Германию самостоятельно, без одобрения канцлера. Однако вчера вечером объявил: он готов покинуть пост главы МВД и председателя ХСС. "Да, я сказал, что предоставлю в распоряжение обе должности, что я это сделаю в ближайшие три дня",- подтвердил Хорст Зеехофер в понедельник журналистам. Тем не менее во второй половине дня запланировано экстренное совещание в узком кругу представителей ХДС и ХСС.



Параллельно политические консультации продолжаются на уровне партий. При этом один из возможных сценариев теперь - это распад правящей коалиции. О том, что такой вариант не исключают в рядах Социал-демократической партии Германии (СДПГ; также входит в правительственную коалицию), один из социал-демократов дал понять газете Bild. "Эта коалиция на грани, нет смысла играть на время",- цитирует собеседника издание.



Галина Дудина Источник - kommersant.ru

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