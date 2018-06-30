Умер экс-глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

21:11 02.07.2018 2 июля на 81-м году жизни умер Леонид Кравченко, человек, с чьим именем были связаны важнейшие события на телевидении эпохи Михаила Горбачева.



В 1985 году он стал первым заместителем главы Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, к этому моменту в послужном списке Леонида Кравченко было руководство "Строительной газетой", газетой "Труд" (ее тираж он поднял до 19 млн экземпляров), несколько телевизионных фильмов. В 1989 году Михаил Горбачев назначил его главой ТАСС, а в 1990-м выдвинул на пост председателя Гостелерадио - должность, которую на сегодняшний язык проще всего перевести как генеральный директор "Первого канала". Фактически Леонид Кравченко возглавил все телевидение СССР и на этой должности попал в самый центр конфликта между руководством СССР во главе с Михаилом Горбачевым с одной стороны и руководством республик, желавших строить отношения с центром на новой основе или вообще выхода из СССР, с другой.



Леонид Кравченко был твердым сторонником федерального центра и Михаила Горбачева, соответственно, превратился в одного из главных объектов критики со стороны его противников. Требование об отставке Леонида Кравченко было одним из основных на всех демократических митингах первой половины 1991 года, также как и требование предоставить эфир лидерам оппозиции, и прежде всего Борису Ельцину. После провала путча августа 1991 года Леонид Кравченко был уволен с телевидения, фактически как один из самых главных пособников ГКЧП.



В середине 1990-х он возглавил "Парламентскую газету", на короткое время вернулся на телевидение в роли председателя совета директоров "ТВ-центра".



Иван Синергиев См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kommersant.ru

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