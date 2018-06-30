 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Доллар по 70: болельщики уедут, рубль останется
19:35 02.07.2018

Курс доллара может вырасти до 70 рублей

За первые полгода рубль стал самой слабой валютой на постсоветском пространстве. Очередное потрясение ждет национальную после завершения чемпионата мира по футболу. К концу лета из-за нежелания иностранных инвесторов вкладываться в российские активы курс доллара может взлететь до 70 рублей.

Российский рубль за первые шесть месяцев 2018 года продемонстрировал самое сильное падение по отношению к доллару среди всех национальных валют на постсоветском пространстве. Согласно подсчетам аналитиков Bloomberg, в первом полугодии этого года российская валюта просела на 8% - это худший результат среди 11 стран бывшего СССР за данный период.

Следующий в списке с конца - таджикский сомони, который подешевел на 3,7%. При этом армянский драм подорожал на 0,32%, киргизский сом - на 1,45%, молдавский лей - на 1,57%, грузинский лари - на 6%. Наибольший рост продемонстрировала украинская гривна (на 6,7%).

В первый торговый день в июле рубль также продолжил падение. По результатам официальных торгов 2 июля курс доллара расчетами "завтра" вырос до 63,13 рублей, а курс евро подорожал до 73,46 рублей. И эксперты предупреждают, что это отнюдь не предел. По словам аналитика ГК "Алор" Алексея Антонова, пока что рубль в какой-то степени поддерживают деньги, которые завезли в Россию иностранные болельщики.

По оценкам, они купили российскую валюту на $0,5-1 млрд, что привело к небольшому укреплению рубля. Однако чемпионат мира по футболу скоро закончится.

Уже к концу августа курс доллара может вырасти до 68-70 рублей, считает Антонов.

По мнению Артема Авинова, ведущего аналитика ГК TeleTrade, к осени курс доллара может вырасти до 69 рублей.

Однако не только болельщики будут виноваты в ослаблении рубля.

По словам Михаила Мащенко, аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, большое влияние на российскую валюту сейчас "оказывают инвестиции нерезидентов в отечественные активы". Однако за последние два месяца иностранцы вывели с рынка более $1 млрд. Так что сейчас нельзя говорить о сохранении интереса игроков к российским активам, констатирует эксперт.

Капитал уходит из рынков развивающихся стран, потому что снизились аппетиты к риску, а также растут процентные ставки в развитых странах, например, в США. Так, доходность 10-летних US Treasuries сейчас составляет 2,8% и уже доходила до 3%. В этой ситуации у инвесторов закономерно возникает вопрос: зачем зарабатывать в валюте развивающейся страны 7-10% годовых, если можно зарабатывать в долларах 3% годовых, при том что доллар дорожает к остальным валютам, говорит Алексей Антонов.

На предыдущем заседании Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США анонсировалось четырехкратное повышение ключевой процентной ставки в текущем году, что может привести к очередному оттоку средств инвесторов из российских активов.

Сказываются на курсе рубля и санкции. Министерство финансов США 6 апреля обнародовало новый санкционный список. В него вошли российские бизнесмены, топ-менеджеры и чиновники.

После введения ограничений обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.

При этом улучшение взаимоотношений между США и Россией в ближайшее время не предвидится. Даже планируемая первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли поможет. "На повестке дня довольно много вопросов, по которым страны не имеют единого мнения, начиная с ситуации на Украине и в Сирии и заканчивая российско-американских отношениями", - отмечает Артем Авинов.

По словам Мащенко, планируемое с 2019 года увеличение НДС с 18 до 20% будет негативно отражаться на темпах инфляции и должно привести к падению реальных доходов населения. "Все это также может замедлить рост ВВП и отпугнуть потенциальных инвесторов", - полагает эксперт.

Прогнозировать укрепление рубля при введении новых налогов, тарифов и сборов было бы нелогично, говорит Владимир Рожанковский, эксперт "Международного финансового центра".

Даже если цены на нефть вырастут, то в нынешней ситуации это не сильно поможет рублю укрепиться, утверждают эксперты.

На торгах 2 июля "черное золото" дешевеет. Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре подешевел до $78,33 (-0,9%).

Дальнейший рост нефтяных котировок также затруднен по целому ряду причин. "Это наращивание добычи и мирового предложения нефти со стороны стран ОПЕК+", - говорит Артем Авинов.

Например, в Саудовской Аравии наблюдался рост добычи нефти в июне на уровне 700 тыс. баррелей в сутки, и еще рост на 300 тыс. баррелей ожидается в июле. Суммарный прирост мирового предложения нефти с лихвой компенсирует снижение предложения со стороны Ирана и Венесуэлы, уверен Артем Авинов.

Источник - Газета.ру
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530549300
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