 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.07.2018
19:35  Доллар по 70: болельщики уедут, рубль останется
19:07  США возобновят санкции в отношении Ирана в два этапа
19:04  Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу
08:19  В Узбекистане криминальный авторитет переписал на себя мечеть
07:36  Казахстан. Как не провалить еще одну перепись населения?
07:34  Зиндан для Атамбаева Посадят ли бывшего президента Кыргызстана? - САМ
07:30  Вы будете смеяться, но капитализм все-таки загнивает, - Л.Крутаков
07:22  Догнать бир-болика! Против сбежавшего в США экс-вице-премьера Киргизии Шадиева возбудили еще одно дело
07:21  В Узбекистане запретили проверять бизнес
07:18  "Киберкодекс". Москва представит мировому сообществу две новые интернет-инициативы
07:15  На президентских выборах в Мексике лидирует кандидат левой коалиции "Вместе сотворим историю" Лопес Обрадор
07:06  Станет ли Москва младшим братом Пекина, - Александр Храмчихин
07:01  Тегеран заподозрил Эр-Рияд в выходе из картеля ОПЕК, - "НГ"
01:26  Битва за Самарканд: Как русский штык тысячи басурман в бегство обратил, - С.Князев
00:50  Эрдоган взял курс на превращение Турции в ведущую силу в регионе - и никто не собирается его останавливать, - Die Welt
Воскресенье, 01.07.2018
22:48  Афган-президент Гани отменил перемирие с талибами
20:00  Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу
18:03  "Мягкая сила" Турции: современное состояние казахстано-турецких отношений, - М.Шибутов
17:13  Новая Туркестанская область Казахстана "станет одним из центров просвещения и духовного развития тюркского мира"
16:27  В Кабуле застрелен "бессмертный" (переживший 38 покушений) командир афганского спецназа Азизуллах Карван
15:33  Британские ВВС отважились бросить бомбу на армию Асада в Сирии
15:30  Россия расстреляла стаю неопознанных беспилотников вокруг сирийской авиабазы Хмеймим
15:25  Не ржать! Конь Аркадага попал в Книгу рекордов Гиннесса - прошел на задних лапах 10 метров за 4,19 секунды!
15:17  В Ташкенте откроют еще одну синекуру для бездельников - "Центр народной дипломатии ШОС"
13:34  Сунниты приостановили штурм шиитского порта Ходейда в Йемене
11:02  Успехи и проблемы Союзного государства Россия-Беларусь. Ч. 1, - А.Гронский
10:59  Лидеры ЕС заключили сделку по мигрантам. В чем ее суть? - Financial Times
10:50  Чудо, которое Путин надеется сотворить над Трампом в Хельсинки, - New Yorker
08:08  Победа откуда не ждали. Кто подарил Эрдогану полный контроль над страной, - К.Кривошеев
01:17  Т. Сагдуллаев: Осуществление ленинских декретов о труде в Узбекистане (история)
Суббота, 30.06.2018
23:00  Роналду вылетел с чемпионата мира вслед за Месси
20:25  Кыргызы-таласцы не прекращают митинговать против разработки Урмаральского месторождения китайцами
20:19  Очередной депутат Парламента Киргизии (Бахадыр Сулейманов) разоблачен как гражданин Казахстана
20:16  Анкара пока не сдает Тегеран. Кто решит ребус Чавушоглу
19:26  Трамп уговорил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти
19:23  Передумали! Учебный год в Киргизии в этом году начнется все же 1 сентября...
14:52  АлматыКривоСтрой. За чьи грехи расплачиваются жители CentralParkResidence
14:50  Где у Интернета Партком? - Роман Вологодский
14:48  Сбежать в Евросоюз неграм и арабам просто так уже не получится, - "Къ"
14:46  Даешь ЕНПФ-банк! Почему в Казахстане нет доступных кредитов, - Петр Своик
14:42  Торговая война разгорается - США наносят удар, - Н.Меден
14:19  Почему Ротшильды финансируют войны?
13:59  Фронт рухнул: Военные России и Сирии входят в города на юге, боевики массово сдаются
13:56  "Мочить диктаторов": США готовят революцию в Казахстане, - Я.Остроумов
09:45  Игра против Ирана: угроза нефтяных санкций бумерангом возвращается к США, - А.Запольскис
08:38  Агония. Меркель как жертва войны финансового капитала с традиционными государствами, - А.Халдей
08:31  Синофобия и ксенофобия. Куда девались казахские толерантность и радушие?
08:29  Казахские национал-патриоты – пугало власти или ее нукеры? - САМ
08:11  Игры со смертью. На прилавках Восточного Казахстана выявлены опасные игрушки производства КНР
07:58  "Идеальный шторм" для Европы, - С.Строкань
05:40  Террором на террор. Армия Ирака приступила к полномасштабной зачистке провинции Дияла от "спящих ячеек" террористов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
США возобновят санкции в отношении Ирана в два этапа
19:07 02.07.2018

Об этом заявил директор по политическому планированию Госдепартамента Брайан Хук на брифинге. Трансляция доступна на C-SPAN.

"Ключевая часть нашей стратегии - кампания максимального экономического и дипломатического давления. Первая часть наших санкций вернется 4 августа", - заявил он. Хук подчеркнул, что ограничения будут касаться автомобильного сектора и торговли золотом и другими ключевыми металлами.

По словам директора, вторая часть санкций будет введена 6 ноября. "Эти санкции будут направлены на энергетический сектор Ирана, транзакции, связанные с нефтью, а также с Центральным банком Ирана", - заявил он.

Хук также сообщил, что цель США - увеличить давление на Тегеран, сведя к нулю его доход от продажи нефти. "Мы работаем над тем, чтобы минимизировать вероятность сбоев на мировом рынке, в то же время мы уверены, что свободных запасов нефти на международном рынке хватает", - приводит его слова Reuters.

Ранее стало известно, что Иран намерен разрешить частным компаниям экспортировать нефть из страны. Таким образом власти намерены обойти санкции, которые США обещают вновь ввести в ближайшее время.

В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе. Другие его участники - Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия - раскритиковали решение и заявили, что намерены сохранить договоренности в силе.

Тегеран и шесть стран-посредников договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. Сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые вводили США и ЕС. По соглашению Иран отказался от дальнейшего развития программы. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

Источник - Lenta.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530547620
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  