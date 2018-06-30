Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

19:04 02.07.2018 Сборная Бразилии обыграла команду Мексики со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.



В первом тайме зрители забитых голов не увидели, а в начале второй половины встречи Неймар вывел Бразилию вперед, 1:0.



На 88-й минуте бразильские футболисты увеличили преимущество в счете, вышедший на замену за несколько минут до этого Роберто Фирмино отправил второй гол сборной Бразилии в ворота Мексики и установил окончательный счет в матче, 2:0 в пользу пятикратных чемпионов мира.



В четвертьфинале бразильцы сыграют с победителем пары Бельгия - Япония. Этот матч пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 мск.



Ранее в четвертьфинальную стадию турнира уже пробились сборные Франции, Уругвая, России и Хорватии. Источник - sportmail.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530547440

Новости Казахстана

