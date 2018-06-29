В Узбекистане криминальный авторитет переписал на себя мечеть

08:19 02.07.2018 По словам священнослужителей, авторитет и его брат мешали работать и управляли мечетью.



В Узбекистане произошло задержание известного в криминальном мире Шухрата "Домрабадского" и его брата, Шавката Насирова, которых подозревают в том, что они незаконно переписали на себя мечеть, сообщает uznews.



Опубликован документальный видеосюжет, в котором говорится, что братья Шухрат и Шавкат Насировы были задержаны в ходе спецоперации с участием сотрудников СГБ Узбекистана и правоохранительных органов.



В ходе проведенной оперативниками мероприятий выяснилось, что Шухрат "Домрабадский" и его брат Шавкат выдавали себя "хозяевами" мечети "Носирхон" в Чиланзарском районе столицы и препятствовали работе ее священных деятелей. По словам сотрудников мечети, братья Насировы отобрали у мечети все документы и печать, и, переделав их под себя, управляли мечетью от своего имени.



Кроме того, по словам одного из соседей, братья Насировы были задержаны на основании жалобы своего кузена Бахадыра Шаропова, обратившегося в правоохранительные органы. Собеседник говорит, что Шухрата Насирова разгневало решение кузена продать дом, принадлежащий на самом деле криминальному авторитету. Бахадыр Шаропов обратился в правоохранительные органы после того, как братья Насировы отобрали у него все документы на этот дом.



Насиров Шухратилла Шукуриллаевич (Шухрат "Домрабадский") родился 27 апреля 1957 года в Ташкенте. В 1993 году был приговорен к 15 годам лишения свободы по статьям 133 (Изъятие органов или тканей человека), 168 (Мошенничество), 169 (Кража), 267 (Угон транспортного средства) УК РУз. Шухратилла Носиров вышел на свободу в августе 2016 года. Источник - zakon.kz

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