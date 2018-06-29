Казахстан. Как не провалить еще одну перепись населения?

07:36 02.07.2018 Предыдущая перепись населения не просто оставила горький осадок у миллионов казахстанцев, но и заставила их в принципе не доверять отечественной статистике. А это накладывает двойную ответственность на организаторов "переписи-2019": новой команде предстоит, во-первых, провести серьезную работу над ошибками, а, во-вторых, постараться максимально снизить градус скепсиса по отношению к данной кампании.



Всеобщая перепись остается единственным точным источником информации о демографических и социальных характеристиках населения. Разумеется, при условии, если она проводится в строгом соответствии с инструкциями ООН. То, что мы видели в 2009 году, назвать переписью сложно. Скорее, это был поверхностный анализ, который выдал весьма искаженное представление о казахстанском обществе.



Как считают многие ученые, из-за многочисленных технических и финансовых нарушений прошлая перепись в принципе потеряла смысл и научную ценность, а для многих из них даже стала профессиональным тупиком.



Вот, к примеру, как отозвался о ней известный демограф, ныне покойный Макаш Татимов: "Я в полной растерянности, даже не знаю, как дальше работать. Когда счетчик вносит в анкету информацию из воздуха, а не данные реально опрошенного человека, ни о какой объективности не может быть и речи. И такие факты в прошедшей переписи были.



Конечно, они могли сделать выборочный опрос, опросить каждого десятого и получить приблизительные данные. Но я очень сомневаюсь, что они достигли хотя бы этого. Мне не составит труда доказать, что, возможно, мы получили кривое зеркало, а не реальное отражение казахстанского общества. Мы не сможем объективно нарисовать портрет среднего казахстанца, определить половозрастной состав населения, деторождаемость и многое другое... Следовательно, для специалистов в области демографии проведенная переписная кампания может быть интересной только с точки зрения объемов фальсификаций".



Помнится, тогда даже звучали требования провести перепись повторно или пересмотреть ее результаты. Этого требовали в том числе и сами граждане, до которых переписчики так и не дошли либо данные которых во время заполнения опросных листов переврали. Однако официаль-



ные органы не увидели в этом необходимости. К тому же казна на тот момент и без того понесла серьезные убытки. Известно, что на проведение национальной переписи государство выделило 1 млрд. 144 млн. тенге, но реально из них была освоена лишь одна треть – 379 млн. Остальная сумма – 764,8 млн. тенге – была похищена должностными лицами Агентства по статистике и руководителями частных компаний.



Впрочем, перепись населения всегда считалась мероприятием затратным. Хотя при идеальном раскладе все вложенные в нее средства с лихвой оправдываются, потому как, во-первых, у государства автоматически отпадает нужда во многих других исследованиях, а, во-вторых, полученные сведения позволяют ему осуществлять эффективное социальное и экономическое планирование.



И то, и другое сейчас для Казахстана особенно актуально, если учесть, что за последние десять лет в нашем обществе произошли значительные изменения, и результаты предыдущей переписи, даже если бы ее провели по всем правилам, уже устарели.



С учетом новых тенденций наверняка не помешало бы внести ряд корректив в содержание опросных листов, да и в целом пересмотреть методику сбора и обработки полученных данных. К слову, в Министерстве национальной экономики уже пообещали усовершенствовать статистическую методологию.



В частности, почти треть респондентов планируется опросить по интернету, данные же об остальных будут фиксироваться на электронном планшете, а не записываться на бумажных носителях, как раньше. Насколько это повлияет на качество и достоверность результатов национальной переписи – покажет время. А пока мы решили поинтересоваться у экспертов: что еще стоит предпринять, чтобы получить максимально объективные данные?



Ирина Черных, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК: "Важно развивать статистическую культуру населения"



– Проведение переписей – очень сложный, трудоемкий и финансово затратный процесс. При этом они крайне необходимы обществу и государству. Их результаты – это некий срез, фиксирующий изменения, произошедшие в стране за последние десять лет. Они дают нам очень важные статистические данные, касающиеся различных характеристик населения: демографических, культурно-социальных, экономических.



По сути, перепись – это некие представления общества о коллективном себе, о том, как изменилось это коллективное, какие новые черты, свойства и особенности у него появились. К тому же эти сведения используются официальными структурами при планировании различных сфер нашей жизни, начиная с образования и заканчивая производством. Иначе говоря, насколько качественно проводится перепись, настолько более объективную картину общества мы получаем.



Основным недостатком последней переписи, проводившейся в Казахстане, я бы назвала формальное отношение переписчиков к своим обязанностям. Я лично была свидетелем того, насколько некачественно они работали. Но я хотя бы имела счастье вообще видеть переписчика у себя дома. А многие мои знакомые и друзья даже такой чести не удостоились. Женщина, которая пришла ко мне, задала всего несколько, с ее точки зрения, основных вопросов: ФИО, адрес, семейное положение, наличие детей, национальность.



Все остальные графы быстро заполнила сама. Естественно, я стала знакомиться с анкетой, и многое у меня вызвало недоумение. Например, мой религиозный статус был отмечен как "православная", поскольку я сказала, что считаю себя русской. А в соответствии с моим этническим статусом я владела "только русским языком" и, по мнению переписчика, не могла знать казахский язык априори, не говоря уже об иностранных языках.



Понятно, что анкета достаточно объемная, и с целью экономии времени переписчики быстро заполняют ее сами, додумывая ответы на многие вопросы за респондента.... И это формирует у наших граждан значительный скепсис относительно нужности самой переписи, да и в целом приводит впоследствии к получению искаженной картины общества.



Таким образом, актуальным для нас остается вопрос совершенствования процедур проведения переписи и обработки получаемой информации. Кроме того, важно развивать статистическую культуру населения с целью преодоления скепсиса относительно необходимости переписи, страхов по поводу того, что данные о респонденте будут доступны силовым структурам, и т.д.



В этой связи считаю целесообразным проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, чтобы оно осознало важность переписи и необходимость каждого принять в ней участие.



Что касается добавления новых вопросов в анкету, то не думаю, что это главное. И если говорить о новых тенденциях, то я бы сделала акцент на совершенствовании способов и методов проведения переписи, чтобы сделать этот процесс менее трудозатратным, а получаемую информацию – более объективной.



Наверное, в перспективе благодаря цифровизации общества надобность в проведении переписи посредством обхода домохозяйств интервьюерами сама по себе отпадет. В некоторых странах уже сочетают опросы населения с использованием электронных баз данных.



Сегодня мы уже говорим о работе с так называемыми BigData, о том, что современные технологии позволяют собрать огромное количество информации (применительно к самым разным аспектам) о любом человеке, присутствующем в онлайн-пространстве. Вопрос заключается в том, как эти данные структурировать, обрабатывать и хранить.



Эффективное решение данной проблемы позволит в перспективе оптимизировать все сферы нашей жизни – от государственного управления до производства и коммуникаций. Переписи населения в их традиционном виде окажутся невостребованными.



Серик Бейсембаев, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК: "Главное – качественная работа переписчиков"



Предыдущая перепись населения стала одним из самых печальных эпизодов в истории статистической службы Казахстана. Новость о многомиллионных хищениях, имевших место в процессе организации переписи, нанесла ущерб авторитету ведомства, а также дискредитировала результаты всей работы по сбору данных.



Что касается объективности результатов, полученных во время переписи, то без специального изучения этого вопроса трудно давать какую-либо оценку. Но, судя по отзывам коллег и рядовых граждан, в ходе сбора данных было допущено множество нарушений.



Люди жаловались на то, что к ним переписчики либо не приходили вовсе, либо просили дать ответы лишь на малую часть вопросов, включенных в опросной лист.



Также помню критику по поводу некорректности вопроса о религиозной принадлежности человека.



Насколько за последние десять лет Комитет по статистике усовершенствовал свою работу? Судя по личным наблюдениям, могу сказать, что официальный сайт стал более удобным, увеличилось количество статистических данных. Однако еще есть масса недоработок. Прежде всего, речь идет о доступности размещенных данных. Многие сборники публикуются в виде архивированных файлов с множеством вкладок, что усложняет их использование и обработку.



Второе – это качество данных. Мы изучали статистику относительно неформальной занятости, которая составляется на основе опросов домохозяйств. Больше всего удивила динамика за разные периоды, когда число неформально занятых в отдельных регионах страны сокращается сразу на 50-70 процентов за один год, что в принципе невозможно.



Третье – в работе ведомства не хватает новых технологических решений. Нет открытых баз данных, и очень медленно расширяется набор статистических обследований. Особенно плохо обстоит дело с данными по регионам.



Составление анкеты для переписи – это, на мой взгляд, важная, но не главная часть кампании. В целом вопросы стандартные, и они повторяются из года в год, чтобы был динамический ряд.



Возможно, с применением планшетных технологий заполнение анкет будет оптимизировано, и появится возможность для дополнительных вопросов. Если так, то можно подумать о более детальной классификации граждан по социальноэкономическому статусу.



Самое главное, на мой взгляд, – необходимо добиться качественной работы переписчиков. Есть информация, что использование новых технологий позволит избежать нарушений и фальсификаций. Однако это не панацея. Нужно развивать многоуровневую проверку данных и обеспечить работников достаточными экономическими стимулами.



Автор: Сауле Исабаева

29.06.18 Источник - camonitor.kz

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