Зиндан для Атамбаева Посадят ли бывшего президента Кыргызстана? - САМ

07:34 02.07.2018 В Кыргызстане продолжаются аресты бывших высокопоставленных чиновников, связанных с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. 5 июня после очередного допроса в ГКНБ был взят под стражу бывший глава правительства Сапар Исаков, которого в бытность Атамбаева президентом называли его правой рукой. Экс-премьеру предъявили обвинение по статье 303 ("Коррупция") УК Кыргызстана и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.



Исакова подозревают в использовании политического влияния для лоббирования интересов китайской компании TBEA при конкурсном отборе подрядчика на модернизацию местной ТЭЦ. Вместе с ним по этому делу проходит экс-глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов. Примечательно, что на момент задержания Исаков был заместителем председателя Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), а Кулматов – членом ее политсовета. Возглавляет же партию Атамбаев. Сам бывший президент Кыргызстана распространил заявление, в котором намекнул на политические мотивы преследования представителей его ближнего круга.



"Вопреки здравому смыслу аресту по обвинению в коррупции подвергли людей, которые как раз таки отличились в борьбе с коррупцией. Правительство Исакова за четыре месяца этого года обеспечило профицит бюджета в 5 млрд. сомов. Такой показатель достигнут впервые за всю историю независимого Кыргызстана. И ключевую роль здесь сыграли поступления от таможенных органов, которые Исаков и Кулматов начали расчищать от коррупционеров. Официально заявляю, что ни тогдашний заведующий отделом аппарата президента Исаков, ни Кулматов в бытность мэром Бишкека неправомочны были принимать самостоятельно решения, которые положены в основу выдвинутых следствием обвинений. Все стратегические решения по реконструкции ТЭЦ за счет связанного кредита КНР, в том числе о согласии на выбор подрядчика китайской стороной, а также решение о перенаправлении иностранных грантовых средств на строительство школы в жилмассиве "Калыс Ордо", принимались мной как главой государства и правительством страны", – заявил Атамбаев.



В свою очередь, следствие утверждает, что примерно 200 млн. долларов из кредита, выделенного китайцами на ремонт станции, чиновники перевели на свои счета, и в результате этой зимой ТЭЦ вышла из строя. Список чиновников, побывавших на допросах или взятых под стражу, расширяется с каждым днем.



Помимо Исакова и Кулматова, привлечены депутат Осмонбек Артыкбаев, глава национального энергохолдинга Айбек Калиев, допрошен бывший премьер-министр КР Темир Сариев.



18 июня был задержан еще один экс-премьер, Жанторо Сатыбалдиев, который руководил правительством с 2012-го по 2014-й. Не исключено что в обозримой перспективе за решеткой может оказаться и Атамбаев.



В кыргызский парламент уже внесен законопроект о лишении его неприкосновенности. Если это произойдет, то будет открыт прямой путь к возбуждению дел и против Атамбаева, который сам открыто признался в том, что именно он принимал окончательное решение о кредитах китайцев на модернизацию ТЭЦ.



Вместе с тем, кыргызские политологи отмечают, что, по сути, новая власть в лице Сооронбая Жээнбекова пытается окончательно покончить с влиянием бывшего президента. Ни для кого не секрет, что в свое время Атамбаев лоббировал кандидатуру Жээнбекова и серьезно подпортил реноме первоначального фаворита президентской гонки Омурбека Бабанова.



В период избирательной кампании ходили упорные слухи, что Атамбаев получил от Жээнбекова гарантии сохранения своих лидирующих позиций на политическом Олимпе и после окончания выборов. Сам Атамбаев, похоже, собирался реализовать схему "Медведев-Путин", надеясь продолжить править страной в тени своего ставленника. Но, видимо, Жээнбекова роль номинального президента не устраивает, считают эксперты.



Тем временем в кыргызских политологических кругах активно рассматривается и конспирологическая версия, согласно которой за проблемами Атамбаева якобы стоит Астана. Последняя, мол, таким образом пытается нейтрализовать бывшего главу государства, который позволил себе в свое время ряд грубых и неоправданных обвинений в адрес руководства Казахстана.



Впрочем, большинство наблюдателей понимает, что в высоких кабинетах Астаны уже мало кому интересна судьба экс-президента. Об этой версии и в целом о нынешней ситуации в Кыргызстане мы поговорили с экспертами.



Рафаэль Саттаров, независимый политолог: "На защиту Атамбаева никто не встанет"



Происходящие в Кыргызстане события – это логическое продолжение действий Атамбаева применительно к своим оппонентам и свободной прессе. Когда его окружение начало действовать жестко в отношении оппозиционных депутатов, закрывать независимые СМИ и выдворять из страны неугодных журналистов, многие, в том числе и я, отмечали, что после ухода Атамбаева с президентского поста он почувствует то же самое уже на себе.



У него, видимо, были надежды на то, что после ухода с высшего в стране поста он сохранит влияние на своего протеже, занимая этакую позицию аксакала. Но Атамбаев не учел одно, а именно то, насколько важную роль играет личностный фактор в политической жизни стран Центральной Азии.



Жээнбеков в бытности премьером уже демонстрировал, насколько ему комфортно во власти, и вряд ли такой напористый политик мог стать послушным исполнителем воли своего бывшего покровителя. Сегодняшние аресты - это не есть реальная борьба с коррупцией. Хотя ради справедливости стоит вспомнить дебаты Жээнбекова с Омурбеком Бабановым: тогда первый обещал, что именно он поведет реальную борьбу с коррупцией и всем покажет пример того, как надо уничтожать взяточничество.



Тем не менее, на самом деле это даже не сведение счетов, а, скорее, чистка от возможных конкурентов и от тех, кто мог бы помешать ему проводить собственную политику внутри страны.



Более того, такие действия должны показать, что он независимый политик, не имеющий никакого отношения к прошлым ошибкам и провалам власти. Политики уровня Жээнбекова не нуждаются в покровителях – они им нужны только до той поры, когда они сами доберутся до высшей власти.



Это как в случае с узбекским президентом Мирзиеевым: главный силовик страны рассчитывал на то, что будет оказывать на него активное влияние, а вышло так, что Мирзиеев сам выпроводил его, назначив главным рыболовом страны. В случае ареста Атамбаева народ вряд ли поднимется на его защиту. Ни общество, ни правозащитники, ни журналисты не будут готовы защищать бывшего президента, поскольку он сам сильно "постарался" для того, чтобы от него отвернулась активная и прогрессивная часть общества.



Нарын Айып, кыргызский политолог, публицист: "Пока кыргызское общество выступает за репрессии"



Если и есть в последних кыргызских событиях след Казахстана, то интересы властей двух стран совпали. Как совпали и интересы большинства граждан Кыргызстана с намерениями новых властей, даже если те не просто наводят порядок и сажают проворовавшихся чиновников, а сводят с кем-то счеты.



Пока рано делать далеко идущие выводы, но порядок в любом случае наводить надо, какие бы дальние цели у кого бы ни были. Кыргызское общество с одобрением воспринимает последние посадки, вызовы кое-кого на допросы и другие подобные действия власти, поскольку вдоволь натерпелось произвола от прежних властей, которым было море по колено.



Обычно демократическое общество выступает против репрессивных действий властей, но факт то, что многие в Кыргызстане сегодня требуют дальнейших арестов, в том числе экс-президента.



Приглашавшиеся на допросы чиновники начали через СМИ продвигать мысль, что новые власти страны взялись за политические репрессии, но мало кто всерьез воспринимает такие высказывания. А свободные СМИ их просто высмеивают – сама прежняя власть на всех уровнях гнобила своих политических оппонентов, посадила многих за решетку, а на честных журналистов наложила многомиллионные штрафы.



Арестованы бывший премьер-министр (его уже нельзя называть "экс-", он лишен этого статуса) Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубан Кулматов, экс-министр энергетики и промышленности Осмон Артыкбаев, экс-глава национального энергохолдинга Айбек Калиев и многие другие.



Все ниточки постепенно тянутся к Атамбаеву, да и он сам на многое нарывается. После смены власти 24 ноября новый президент не имел особых намерений касаться деятельности своего предшественника, но тот сам публично выступил 31 марта против Жээнбекова, назвав его ответственным за модернизацию ТЭЦ Бишкека, под прикрытием чего были разворованы миллионы. Тем самым он вынудил новые власти к определенным действиям, в результате которых выяснилось, что в деле были замешаны самые приближенные к экс-президенту чиновники. Общественности стало известно, что полученный на модернизацию ТЭЦ от китайского "Эксимбанка" кредит в 386 млн. долларов в несколько раз превышал необходимую сумму.



6 июня Атамбаев обратился к обществу через прессу, взяв всю вину, вменяемую Исакову, Кулматову и Артыкбаеву, на себя. Возможно, тем самым он намекнул им, чтобы они не "раскалывались" на следствии, но при этом дал следственным органам основания предъявить обвинения ему самому.



Экс-президент пока еще защищен статусом неприкосновенности, но Конституционная палата Верховного суда уже рассматривает вопрос об ограничении этой неприкосновенности. Не прошло и десяти дней после чистосердечного признания экс-президента, как вокруг него разгорелся очередной скандал, и депутаты потребовали от нового премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева тщательного расследования, а журналист, эксдепутат Кабай Карабеков, которого только что помиловали в рамках дела по оскорблению нового президента, осветил все это 15 июня через российский "Коммерсантъ".



Суть в том, что в свое время Сапар запретил кыргызским военным поднимать вопрос законности передачи одной из африканских стран военной техники и потребовал подчиниться приказу главнокомандующего Атамбаева. Выяснилось, что экс-министр обороны Абибилла Кудайбердиев еще в 2015 году обращался в прокуратуру и просил проверить законность подписания соглашения с правительством Уганды о передаче в аренду четырех военных вертолетов, а также перевода полученных 30 млн. долларов на счет компании Sky Tech Trading Services FZE в Дубае.



Он сообщил, что сам узнал об этом контракте лишь через полгода после его подписания. Вертолеты были получены из России в качестве военной помощи. Никто не исключает того, что они могли поступить в Кыргызстан как раз с целью дальнейшей передачи Уганде, а 30 млн. долларов, про которые сам Исаков написал в письме начальнику Генштаба от 4 августа 2015 года, были лишь частью сделки. Но распоряжение РП №169 об этом 8 октября 2014 года подписал сам Атамбаев.



Примерно такая же ситуация складывается и с Кулматовым, который за шесть лет при Атамбаеве успел побывать и губернатором Чуйской области, и президентом кыргызско-российского фонда развития, и мэром Бишкека, и главой Национального банка, и главой Таможенной службы (дважды).



Его обвинили в растрате средств, выделенных на строительство школы (грант был выделен китайской фирмой ТВЕА). 14 июня добавилось обвинение в наличии у него двойного гражданства, а 18 июня – обвинение в коррупции. Можно ожидать, что то же самое будет и с Жанторо Сатыбалдиевым, которого задержали 18 июня в связи с многомиллионными растратами при модернизации бишкекской ТЭЦ – он был премьер-министром, когда заключали злополучное соглашение от 2013 года.



Скорее всего, появятся и новые обвинения, так как Сатыбалдиев тоже занимал много хлебных постов – был и министром, и губернатором.



Ситуация же с Кудайбердиевым наглядно демонстрирует порядки, царившие при президенте Атамбаеве. Министр усомнился в законности действий более высокопоставленных чиновников – и его тут же обвинили в незаконном использовании бюджетных средств, отправили в отставку и даже возбудили уголовное дело.



Возможно, "незаконное использование бюджетных средств" действительно имело место, но первые лица страны использовали это не в целях очищения от коррупции, а в своих интересах – они всех министров, депутатов и т.д. держали на крючке и в случае малейшего неповиновения могли расправиться с неугодными.



Султанбек Султангалиев, политолог: "Идет борьба за передел собственности под флагом борьбы с коррупцией"



В Кыргызстане сейчас происходит столь типичная для феодально-клановой системы борьба за передел собственности под флагом борьбы с коррупцией. Вассальные беки входящего во вкус власти нового лидера вступили на тропу войны с представителями окружения бывшего президента Атамбаева.



Безусловно, как глава государства Жээнбеков заинтересован в том, чтобы люди из команды его предшественника окончательно и бесповоротно исчезли с политической арены.



Сейчас новая политическая элита выстраивает свою систему клановой пирамиды, поэтому прежним фаворитам придется потесниться. Считаю, что абсолютно неуместно говорить о каком бы то ни было казахстанском следе, как это пытаются преподнести некоторые СМИ Кыргызстана.



Астана не получает никаких выгод от тех посадок, которые происходят сейчас в Бишкеке – это внутрикыргызские разборки, не более того.



Скорее всего, подобные не имеющие под собой никаких оснований утверждения идут из лагеря Атамбаева и призваны сместить акцент с коррупционных преступлений на якобы политические репрессии по заказу соседнего государства. Похоже, Атамбаев готов использовать самые бредовые теории заговора, чтобы избежать ответственности.



Дмитрий Михайличенко, координатор евразийского центра "Самрау": "Выстроенная Атамбаевым конструкция была шаткой"



Полагаю, что эта ситуация может быть охарактеризована как реконфигурация. Антикоррупционная если не по сути, то по внешнему оформлению кампания в Кыргызстане входит в свою кульминационную фазу. Активные действия президента Жээнбекова, начатые весной текущего года, направлены, прежде всего, на снижение влияния Атамбаева на ситуацию в стране.



Ни о каком системном решении коррупционного вопроса речь не идет. В этом плане весьма характерным является задержание бывшего премьер-министра Сапара Исакова, работавшего очень аккуратно.



Волны "антикоррупционной кампании" провоцируют Атамбаева к поиску компромисса с Жээнбековым. Скорее всего, первый будет ориентироваться на достижение определенных договоренностей, часть его людей будет принесена в жертву ради сохранения паритета в отношениях с нынешним президентом.



При молчаливом согласии Атамбаева не исключены возможные попытки привлечь к ответственности таких его бывших подчиненных и сторонников, как И.Джолдубаева, А.Сегизбаев, И.Илмиянов и Ф.Ниязов. Конечно, нынешний глава государства фактически нарушает свои же договоренности, но иного трудно было ожидать. Выстроенная Алмазбеком Атамбаевым конструкция изначально была шаткой.



Ислам Кураев, политолог: "Казахстан не озабочен внутриполитической кухней Кыргызстана. Главное – чтобы там не было войны"



Во многих странах мира это частая практика: после смены верхушки новая власть начинает массовые чистки. Таким образом она пытаются обезопасить себя.



Это можно назвать философией нашего региона – существует страх потерять то, что имеешь, а потому конкуренты нейтрализуются. Относительно участия Казахстана в происходящем…



Журналисты любят приукрасить: добавив некую перчинку, можно создать общественный резонанс. Казахстан не озабочен внутриполитической кухней Кыргызстана, главное для него – чтобы там не было войны.



В Астане понимают, что сейчас народу Кыргызстана необходимы, прежде всего, спокойствие и мир, обеспечения которых он больше всего и ждет от политического руководства своей страны.



Кыргызстанцы хорошо понимают, что "война в верхах" не приведет к улучшению их жизни, что, напротив, сведение счетов на высших этажах власти может перерасти во что-то очень серьезное и осложнить общую ситуацию в стране. Поэтому общество сейчас сохраняет сдержанную позицию по отношению к происходящему, пытаясь оценить интересы каждой из сторон и опасаясь непредсказуемого развития событий.



Можно предположить, что обострение политических разногласий между Атамбаевым и Жээнбековым связано, прежде всего, с желанием первого усилить позиции возглавляемой им партии СДПК в парламенте и через нее влиять на ситуацию в стране. Это явно не по душе действующему президенту.



Автор: Аскар Муминов

26.06.18 Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530506040

Новости Казахстана

