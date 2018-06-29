 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Догнать бир-болика! Против сбежавшего в США экс-вице-премьера Киргизии Шадиева возбудили еще одно дело
07:22 02.07.2018

В отношении депутата Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол", бывшего премьер-министра Аскарбека Шадиева возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом КирТАГ сообщил пресс-секретарь ГКНБ КР Рахат Сулайманов в пятницу.

По его словам, на депутата Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол" Аскарбека Шадиева возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы".

"Генеральным прокурором Кыргызской Республики в отношении депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А.Шадиева возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 346 ч.1 (Незаконное пресечение государственной границы) УК КР", - сообщил Р. Сулайманов.

Расследование поручено Главному следственному управлению ГКНБ.

Как добавил Р. Сулайманов, ранее Первомайский районный суд города Бишкека заочно вынес решение о взятии Аскарбека Шадиева под стражу, и он был объявлен в розыск.

Отметим, ранее ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении Аскарбека Шадиев. Поводом для этого стало уголовное дело о присвоении завотделом комитета ЖК по международным делам, обороне и безопасности Арсеном Закировым 2 млн сомов на основании письма, которое подписал Шадиев.

В конце апреля против него возбудили уголовное дело по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" УК КР.

На имущество семьи Аскарбека Шадиева наложили арест на основании санкции генеральной прокуратуры, а его самого заочно взяли под стражу, поскольку за день до возбуждения уголовного дела Шадиев выехал на похороны родственника в город Исфану Баткенской области. Затем незаконно пересек госграницу вброд в районе села Арка Лейлекского района и попал в Таджикистан. А позже вылетел авиарейсом Худжант - Москва, использовав дипломатический паспорт. Из Москвы он отправился в Нью-Йорк (США).

Альбина Метерова.

Источник - kyrtag.kg
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