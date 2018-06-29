|В Узбекистане запретили проверять бизнес
07:21 02.07.2018
В Узбекистане с 26 июня запретили проверять бизнес, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).
"С 9.00 26 июня текущего года в целях предотвращения необоснованного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства и до специального указания государственного налогового комитета:
- запретить все виды налоговых проверок со стороны налоговых органов;
- запретить вмешательство сотрудников государственных налоговых органов в деятельность субъектов предпринимательства;
- запретить выход на общение с субъектами предпринимательства", - говорится в письме, которое подписал первый заместитель председателя государственного налогового комитета Республики Узбекистан Б.Мусаев.
Ответственными за исполнение данного специального задания персонально определены руководители налоговых управлений и налоговых инспекций.
Ранее, согласно постановлению президента Узбекистана от 26 июня "О мерах по совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы", и "в целях исключения коррупционной составляющей" упразднено главное управление профилактики правонарушений в сфере розничной торговли и оказания услуг, и его территориальные подразделения.
По данным местных СМИ, работы лишились 1245 сотрудников налоговых служб.