В Узбекистане запретили проверять бизнес

07:21 02.07.2018 В Узбекистане с 26 июня запретили проверять бизнес, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



"С 9.00 26 июня текущего года в целях предотвращения необоснованного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства и до специального указания государственного налогового комитета:

- запретить все виды налоговых проверок со стороны налоговых органов;

- запретить вмешательство сотрудников государственных налоговых органов в деятельность субъектов предпринимательства;

- запретить выход на общение с субъектами предпринимательства", - говорится в письме, которое подписал первый заместитель председателя государственного налогового комитета Республики Узбекистан Б.Мусаев.



Ответственными за исполнение данного специального задания персонально определены руководители налоговых управлений и налоговых инспекций.



Ранее, согласно постановлению президента Узбекистана от 26 июня "О мерах по совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы", и "в целях исключения коррупционной составляющей" упразднено главное управление профилактики правонарушений в сфере розничной торговли и оказания услуг, и его территориальные подразделения.



По данным местных СМИ, работы лишились 1245 сотрудников налоговых служб. Источник - kyrtag.kg

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