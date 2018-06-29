|На президентских выборах в Мексике лидирует кандидат левой коалиции "Вместе сотворим историю" Лопес Обрадор
07:15 02.07.2018
Лопес Обрадор лидирует на президентских выборах в Мексике
На президентских выборах в Мексике лидирует кандидат левой коалиции "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты опросов.
По данным фирмы Parametria, политик набрал от 53% до 59% голосов. При этом опросы компании Сonsulta Mitofsky показали, что он набрал от 43-49% голосов.
На втором месте идет Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику". За него, по предварительным данным, проголосовали 23% граждан. Еще 18% голосов получил представитель коалиции "Все за Мексику" Хосе Антонио Мид. Оба политика уже признали поражение на выборах.