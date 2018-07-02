Тегеран заподозрил Эр-Рияд в выходе из картеля ОПЕК, - "НГ"

07:01 02.07.2018 Вашингтон подготовил нефтяной рынок к антииранским санкциям



США договорились с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти на 2 млн барр. в сутки. Об этом заявил Дональд Трамп. В королевстве пока не подтверждают, но и не опровергают это заявление. Ручное управление добычей не устраивает Тегеран. Американо-саудовская договоренность – это попытка компенсировать исчезновение с рынка иранской нефти после начала действия антииранских санкций в ноябре. "Одна Саудовская Аравия не сможет восполнить потерю, и США придется искать новых союзников, в том числе и в Москве", – полагают эксперты.



В конце прошлой недели нефтяные котировки выросли почти на 2%. За неделю баррель Brent подорожал на 5%. При этом рост с начала года – 22%.



Высокие цены на нефть традиционно вызывают недовольство Трампа. Ранее президент США уже не раз требовал от ОПЕК наращивать добычу нефти. "Только что поговорил с саудовским королем Салманом и объяснил ему, что из-за потрясений и беспомощности в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить производство нефти. Может быть, на 2 млн баррелей", – написал Трамп в своем Twitter. "Цены слишком высокие! Он согласился!" – добавил американский президент.



Саудовское агентство новостей подтвердило, что Трамп и король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд говорили по телефону и обсудили необходимость "сохранить стабильность на нефтяном рынке". Однако в этом сообщении не было ни слова о том, что саудовский монарх согласился повысить добычу на 2 млн баррелей.



Вчера же Белый дом скорректировал заявление президента Дональда Трампа о том, что король Саудовской Аравии обещал ему повысить нефтедобычу на 2 млн баррелей. Как уточнила пресс-секретарь президента Сара Сандерс, король подтвердил возможность использования резервов добычи нефти. "Лидеры подтвердили приверженность здоровому и стабильному мировому рынку энергии на благо всех стран. Они согласились, что сбалансированность мирового нефтяного рынка необходима для обеспечения доступа к надежной и доступной энергии людям по всему миру", – заявила Сандерс. "В ответ на оценку президента, что на рынке нефти наблюдается дефицит, король Салман подтвердил, что королевство имеет возможность дополнительной добычи объемом 2 млн баррелей, которую оно будет благоразумно использовать, если и когда понадобится обеспечить сбалансированность и стабильность рынка", – добавила Сандерс. Отметим, Саудовская Аравия – крупнейший экспортер нефти в мире. Только в мае она добывала около 10 млн баррелей в день. Сообщалось, что резервы позволяют саудовским производителям увеличить добычу на 1,5–2 млн баррелей.



Заявление о возможном увеличении добычи на 2 млн баррелей в сутки прозвучало на фоне продолжающегося укрепления цен на нефть после решения стран ОПЕК и России увеличить добычу на 1 млн баррелей, чтобы возместить объемы, выпадающие из снижения производства в Венесуэле и Иране. Из 1 млн баррелей 200 тыс. придется на Россию. Заметим, до принятия этого решения Дональд Трамп также высказывался о чрезмерно высоких ценах на нефть.



Перспективу роста производства черного золота на 2 млн баррелей участники встретили в штыки. Так, в Иране просьбу президента США к Саудовской Аравии расценивают как предложение о выходе из ОПЕК. "Если отбросить в сторону тот факт, что у Саудовской Аравии нет таких мощностей, чтобы увеличить добычу нефти, это требование может быть расценено как приказ королевству выйти из ОПЕК", – заявил в субботу представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили. А министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зингане призвал не допускать одностороннего увеличения добычи отдельными странами.



Несколько дней назад Госдеп США потребовал от государств, импортирующих иранскую нефть, прекратить закупки до ноября 2018 года. Уже с ноября все покупатели иранской нефти должны быть готовы к блокированию их доступа к банковской системе США, в случае если они не откажутся от иранских поставок черного золота. В свою очередь, нефтяные и транспортно-экспедиционные компании, а также страховщики не могут позволить себе потерять доступ к долларам или банковской системе США. Зингане признал, что в настоящий момент иностранные компании отказываются от покупок иранской нефти.



Санкционная политика американской администрации в отношении экспорта иранской нефти будет становиться все более суровой, пишет агентство Bloomberg. "Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих изо всех сил пытался заверить всех в том, что Саудовская Аравия и Россия вместе с другими странами, располагающими резервными мощностями, увеличат объем добычи нефти, чтобы восполнить потери. Однако к ноябрю 2018 года Саудовская Аравия в лучшем случае сможет компенсировать только половину от потерянной иранской нефти", – полагает издание.



Несмотря на это, в Иране намерены бороться с режимом санкций, разрешив частным компаниям страны экспортировать нефть. Об этом, в частности, заявил вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. "Иранская нефть будет представлена на бирже, и ее сможет экспортировать частный сектор. Те, кто пытается захватить долю Ирана на рынке нефти, предают нашу страну. Рано или поздно им придется за это заплатить", – приводит его слова агентство Reuters. Он также отметил, что уже около 60 тыс. баррелей нефти сейчас продаются на бирже и компании смогут продавать их. Джахангири напомнил, что Вашингтон стремится к ноябрю свести к нулю продажу иранской нефти, и назвал это "психологической войной".



Россия в этом споре является третьей стороной, которую США будут пытаться получить в качестве союзника, а не оппонента в борьбе с Ираном, полагает аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. При этом для американской экономики чрезмерный рост цен на энергоносители – это скорее беда, чем победа. "Иран к началу лета нарастил объемы добычи нефти до 3,8 млн баррелей в сутки, а экспорт – на 2,7 млн. Цель США – полная блокада экспорта нефти из Ирана, поскольку в противном случае санкции не будут иметь никакого эффекта", – считает эксперт. Если же рынок недополучит иранские объемы, это запустит необратимый рост цен на нефть, что, во-первых, нанесет удар по темпам экономического роста США, во-вторых, очень сильно навредит их геополитическим союзникам. "США самостоятельно не смогут так оперативно компенсировать объемы недополученной рынком иранской нефти, поэтому им нужны союзники. Но проблема для Трампа в том, что в одностороннем порядке Саудовская Аравия начинать наращивать объемы не будет, поскольку тем самым нарушит условия сделки ОПЕК+", – замечает Антонов.



По мысли аналитика, следующим шагом Трампа может стать попытка договориться о наращивании добычи с Москвой. "Однако уговорить Москву будет сложнее, чем Саудовскую Аравию, поскольку в отличие от саудитов Россия на протяжении очень долгого времени инвестировала собственные средства в добычу в Иране и вряд ли решится на разрыв отношений с Тегераном так просто, как это может позволить себе Эр-Рияд", – рассуждает он. "С другой стороны, это козырь, который Россия может использовать для решения собственных проблем, в частности для снижения санкционного давления на экономику взамен на некоторые уступки по иранскому вопросу", – не исключает экономист.



Ольга Соловьева

02.07.2018 Источник - независимая газета

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