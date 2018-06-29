Афган-президент Гани отменил перемирие с талибами

22:48 01.07.2018 ПРЕЗИДЕНТ АФГАНИСТАНА ОТМЕНИЛ ПЕРЕМИРИЕ С ТАЛИБАМИ

Правительственные военные операции будут продолжены



Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с радикальным движением "Талибан".



Гани также сообщил, что правительственные военные операции будут продолжены.



Президент Афганистана, слова которого приводит телеканал Tolo News, добавил, что правительство не собирается "сдавать кому-либо территории".



Одновременно Гани уточнил, что власти "предпримут все усилия для налаживания мирного процесса", к которому, как показало перемирие, "нация готова".



РИА Новости напоминает, что ранее Гани объявил об одностороннем перемирии по случаю окончания Рамадана. Впоследствии власти страны продлили этот срок на десять дней. Источник - РИА Новости

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