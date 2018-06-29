Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

20:00 01.07.2018 Сборная России в серии пенальти обыграла сборную Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.



На 11-й минуте игры сборная Испании вышла вперед. Начо пошел в атаку по правому флангу, где на нем сфолил Юрий Жирков. Главный арбитр матча Бьорн Куйперс назначил штрафной в пользу испанской команды, и после навеса в исполнении Марко Асенсио мяч попал в Сергея Игнашевича, от которого и отскочил в ворота.



На 40-й минуте за игру рукой в штрафной в исполнении Жерара Пике в ворота испанской сборной был назначен пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Артем Дзюба, сравняв счет в матче, 1:1.



Во втором тайме, прошедшем при подавляющем преимуществе сборной Испании, голов забито не было. Таким образом, матч перешел в овертайм.



В первой дополнительной пятнадцатиминутке зрители голов не увидели. Во втором дополнительном тайме команды также не смогли определить сильнейшего, и победитель этого противостояния определился в серии послематчевых пенальти.



В серии пенальти сильнее оказалась Россия, а Игорь Акинфеев отразил два удара в исполнении испанских футболистов. Таким образом, встреча завершилась со счетом 1:1 (3:4 п) в пользу сборной России.









Сборная России в 1/4 финала сыграет с победителем пары Хорватия - Дания. Этот матч пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 21:00 мск. Источник - sportmail.ru

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