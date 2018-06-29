"Мягкая сила" Турции: современное состояние казахстано-турецких отношений

18:03 01.07.2018 Уровень сотрудничества ниже, чем все думают, но пиар позволяет этого не замечать



Дипломатические отношения



Турция была первой страной, которая признала независимость Казахстана и установила с ним дипломатические отношения. С 2017 года послом Казахстана в Турецкой Республике является Абзал Сапарбекулы. C 2015 года должность посла Турецкой Республики в Казахстане занимает Невзат Уянык.



Политическое двустороннее сотрудничество



С 2009 года между Казахстаном и Турцией заключен договор о стратегическом партнерстве. Для политического сотрудничества есть рабочая группа совместного стратегического планирования, которая проводит свои заседания ежегодно.



Турция поддержала кандидатуру Казахстана для проведения всемирной специализированной выставки "Экспо-2017", а также поддерживала Казахстан в качестве кандидата в непостоянные члены СБ ООН, помогая в странах Африки и Латинской Америки, где нет диппредставительств Казахстана.



Политическое сотрудничество в рамках международных организаций



Казахстан и Турция взаимодействуют в рамках нескольких международных организаций: ООН, Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Организации исламского сотрудничества (ОИС), ОБСЕ, СВМДА, Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).



Особое внимание надо уделить трем организациям, объединяющим тюркоязычные страны.



1. Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ или Тюркский совет) было подписано 3 октября 2009 г. в городе Нахичевань (Азербайджан) на IX Саммите глав тюркоязычных государств по инициативе президента Казахстана Назарбаева. Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция. Создан секретариат организации, на который возложены функции по осуществлению мониторинга за выполнением решений Саммитов ССТГ, подготовке и проведению встреч на высшем, высоком и экспертном уровнях и др. Штаб-квартира секретариата находится в г.Стамбул.



2. Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) создана 12 июля 1993 г. с целью возрождения духовных связей между тюркоязычными народами. На сегодняшний день членами ТЮРКСОЙ являются все независимые тюркоязычные государства: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Турция и Узбекистан. Наблюдателями являются Республика Алтай (РФ), Башкирия (РФ), Автономная Республика Гагаузия (Молдавия), Республика Хакасия (РФ), непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, Республика Саха (РФ), Татария (РФ) и Тува (РФ). Штаб-квартира ТЮРКСОЙ находится в г. Анкара (Турция). ТЮРКСОЙ проводится работа по охране материального и нематериального культурного наследия тюркских народов.



3. Парламентская Ассамблея тюркоязычных государств (ТюркПА) была создана 21 ноября 2008 г. по инициативе президента Казахстана Назарбаева, членами которой являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция. В рамках ТюркПА создан Секретариат со штаб-квартирой в г. Баку. В состав ТюркПА входят четыре постоянные комиссии: Комиссия по правовым вопросам и международным отношениям, Комиссия по социальным, культурным и гуманитарным вопросам, Комиссия по экономическому сотрудничеству и Комиссия по вопросам окружающей среды и природным ресурсам.



Торговля товарами



Важнейшим по объему сотрудничества в экономике является такой показатель, как торговля товарами. Казахстан продает в Турцию нефть и нефтепродукты, металлы, зерно и другое сырье. Турция поставляет в Казахстан ткани, одежду, обувь, оборудование для промышленности, товары для дома и для строительства.



Доля Турции в общем экспорте из Казахстана занимала максимально всего 3,5%. И для Турции импорт в Казахстан не является существенной величиной: максимум 1,37%.



То же самое и с импортом из Турции в Казахстан - доля Турции в общем объеме импорта максимально достигала 2,49%. Причина в том, что в структуре преобладают товары народного потребления, а они дешевые. Плюс играет роль большая конкуренция с Китаем и Россией. Для Турции также размер казахстанского рынка не представляет особого интереса.



В итоге для Казахстана торговый баланс складывается положительно. Однако максимума сальдо баланса достигло в 2012 году и с тех пор падает. Сейчас оно составляет всего 416 миллионов долларов. Товарооборот небольшой - всего 1,9 миллиарда долларов.



Тут важно понимать две вещи:



1. Для торговли товарами крайне важны отношения и Турции, и Казахстана с Россией. Казахстанский экспорт в основном идет через Новороссийск. Турецкий экспорт также идет через территорию России. Путь через Грузию и Азербайджан пока не очень хорошо отлажен.



2. Для Турции Казахстан важен не как рынок товаров, а как рынок услуг: прежде всего для строительных и инжиниринговых компаний вроде "Сембол" и "Сайпем", а также как страна, отправляющая в Турцию туристов.



Взаимные прямые инвестиции



Прямые инвестиции из Турции в Казахстан довольно небольшие. За 13 лет их объем составил всего 2306,9 млн долларов. Доля их в общем ежегодном притоке инвестиций составляла всего 0,4?1,1%. Это довольно мало, но такой объем объясним: турецкие компании почти не заходили в сырьевой сектор. Можно вспомнить только ТОО "СП "Матин", и практически все. В остальных секторах не такие большие объемы инвестиций в принципе.



Прямые инвестиции Казахстана в Турцию незначительны и составляют всего 992 млн долларов. Доля в общем оттоке инвестиций из Казахстана еще меньше - всего 2%. Скорее всего, это вложения в недвижимость.



Количество совместных компаний в Казахстане



Турция находится на втором месте после России по созданию в Казахстане совместных компаний и компаний с иностранным участием. В настоящее время их 1939, из них 31 крупная, 53 средних и 1855 малых компаний. В основном турецкие граждане организуют в Казахстане малый бизнес - общепит, гостиницы, логистику, торговлю.



Если проследить динамику с 2013 года, то можно отметить, что количество средних и крупных компаний сокращается, а количество малых - растет. Это связано как с падением общей активности бизнеса в стране, так и с тем, что часть средних компаний переходит в малые.



Переводы физических лиц



Важной составляющей экономических взаимоотношений являются переводы физических лиц - они показывают работу трудовых мигрантов, переводы студентам и родственникам, а также неформальные покупки услуг и товаров.



В целом, баланс переводов для Казахстана отрицательный - переводы из Казахстана в 10?38 раз больше, чем переводы в Казахстан. При этом на долю Турции приходится от 9 до 16% переводов из Казахстана и 4?5% переводов в Казахстан.



Динамика по переводам из Казахстана такова: рост до 2013 года, а затем сокращение почти в три раза. Динамика по переводам в Казахстан - падение к 2014 году, затем увеличение.



Трудовая миграция турецких граждан в Казахстан



Граждане Турции примерно до 2012 года были самой многочисленной группой легальных трудовых мигрантов в Казахстане, пока их в этом качестве не потеснили граждане КНР. Примерное количество граждан Турции в Казахстане - около 10?000 человек и более.



Привлекают их к своим проектам в основном турецкие строительные и инжиниринговые компании, но заняты они и в малом бизнесе, правда, не всегда легально. Но больших строительных проектов не так много, количество мигрантов из Турции сокращается. Это отражается и на снижении объемов переводов физических лиц.



Культурное сотрудничество



Культурное сотрудничество Казахстана и Турции довольно интенсивно для стран, которые не имеют общей границы. Проводятся фестивали, устанавливаются памятники, проходят показы фильмов, переводятся и издаются книги.



Но наиболее интенсивно сотрудничество в области образования:



1. Действуют два совместных университета - имени Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане и имени Сулеймана Демиреля в Алма-Атинской области.



2. Действует сеть казахско-турецких лицеев - первоначально с участием турецких образовательных структур, затем уже целиком казахстанские, но с частично сохраненными традициями обучения и турецкими преподавателями. Лицеи являются очень востребованными на казахстанском образовательном рынке.



3. В Турции учатся студенты по казахстанским и турецким специальным программам.



Также есть Тюркская академия и Евразийский научный институт при университете имени Ходжи Ахмеда Яссави, которые занимаются гуманитарными исследованиями.



Как казахстанцы относятся к Турции - социология



Как относятся казахстанцы к Турции, можно понять из исследований "Интеграционного барометра ЕАБР". Я взял ответы на основные вопросы за 2013 и 2017 год.



Видно следующее:



- Казахстанцы воспринимают Турцию как дружественную страну;

- В восприятии казахстанцев в основном это место для отдыха, но также Турция востребована как инвестор с качественными товарами и возможное место для учебы - потому что относительно дешево или бесплатно;

- Прямых контактов мало - страны не граничат друг с другом, и больших диаспор нет (турки-ахыска раньше жили в Грузии, казахов в Турции мало);

- Однако есть определенный интерес к турецкой культуре - не в последнюю очередь сформированный за счет турецких сериалов.



Выводы



В целом по сотрудничеству Турции и Казахстана надо отметить следующее:



1. Несмотря на большой медийный эффект, реальное экономическое сотрудничество Турции и Казахстана весьма невелико и более того, стремится к сокращению.

2. Турецкий бизнес заметен в Казахстане прежде всего потому, что он "на виду" - это сфера услуг и строительство. Однако он имеет совсем небольшие инвестиции и состоит в основном из малых компаний.

3. Однако Турция грамотно использует свою "мягкую силу" и за счет декларируемого "тюркского братства" и образовательных проектов имеет хорошие позиции в Казахстане.



Марат Шибутов



Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2440405.html Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530457380

Новости Казахстана

