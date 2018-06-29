Новая Туркестанская область Казахстана "станет одним из центров просвещения и духовного развития тюркского мира"

17:13 01.07.2018 В Туркестанской области планируют строить экогорода



Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев встретился с делегацией из Южной Кореи и Астаны, которая приглашена по инициативе РИЦ "ОҢТҮСТІК", где стороны обсудили вопросы реализации "зеленых" проектов в регионе, сообщает Zakon.kz.



В состав делегации вошли: почетный профессор Национального Университета Инчхон, Лауреат Нобелевской Премии, профессор Рае Квон Чунг, ученые из Южной Кореи Ю Джае Чеон и Кванг Дон Ким, Председатель Правления Ассоциации экологических организаций Айгуль Сагадибековна и Председатель Коалиции за Зеленую экономику и развитие G-Global, Салтанат Рахимбекова.



Аким Туркестанской области ознакомив участников встречи с планами развития региона, отметил, что в будущем Туркестанская область станет одним из центров просвещения и духовного развития тюркского мира.



"В настоящее время город Туркестан, становясь областным центром, требует серьезного развития инфраструктурных проектов. Необходимо по достоинству оценить потенциал развития этого уникального города, который может при правильной организации инвестиций превратиться в одну из самых активных точек инвестиционного бума Центральной Азии" - сказал аким.

На встрече обсуждены проекты по созданию эко-городов в Туркестанской области и глобальный проект в "зеленой" энергетике, который направлен на энергообеспечение региона, а также на реализацию избытков энергии черезSuperGrid на большие расстояния. Эти перспективные проекты получили положительный отзыв акима региона. Вместе с этим, по итогам встречи глава региона поручил создать рабочую группу по разработке и реализации данных проектов.



Учитывая амбициозные задачи региона в рамках "зеленой" концепции Казахстана, в региональном инвестиционном центре "ОҢТҮСТІК" была начата разработка концептуальной программы по переработке твердых бытовых отходов в Туркестанской области с пилотным проектом в городе Туркестан.



В рамках визита Южно-Корейские партнеры побывали в городе Туркестан, где изучили морфологию твердых бытовых отходов, также заинтересовались предложениями по сотрудничеству. Очередной визит Нобелевского Лауреата запланирован как начало привлечения инвестиций и трансферта технологий для реализации проектов на основе зеленых технологий в город Туркестан.



В продолжении визита делегации намечается круглый стол в университете имени М.Ауезова, на котором будет подписан трехсторонний меморандум по созданию инфраструктуры "зеленой" экономики. Источник - zakon.kz

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