 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кабуле застрелен "бессмертный" (переживший 38 покушений) командир афганского спецназа Азизуллах Карван
16:27 01.07.2018

"Бессмертный" командир спецназа афганской полиции был убит в Кабуле, сообщает Tolo News.

По информации портала, Азизуллах Карван был убит неизвестным вооруженным человеком накануне вечером в столице Афганистана. Каких-либо подробностей произошедшего издание не привело.

Карван был создателем дотируемой США и Великобританией "Афганской местной полиции" в провинции Пактика, а известен своей "бессмертностью". В мартовском интервью информационному агентству Pajhwok Afghan News Карван рассказал, что за 16-летнюю карьеру в правоохранительных органах пережил 38 покушений на свою жизнь.

Автор: Петр Николаевич

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - mainews.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530451620
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