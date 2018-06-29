В Кабуле застрелен "бессмертный" (переживший 38 покушений) командир афганского спецназа Азизуллах Карван

16:27 01.07.2018 "Бессмертный" командир спецназа афганской полиции был убит в Кабуле, сообщает Tolo News.



По информации портала, Азизуллах Карван был убит неизвестным вооруженным человеком накануне вечером в столице Афганистана. Каких-либо подробностей произошедшего издание не привело.



Карван был создателем дотируемой США и Великобританией "Афганской местной полиции" в провинции Пактика, а известен своей "бессмертностью". В мартовском интервью информационному агентству Pajhwok Afghan News Карван рассказал, что за 16-летнюю карьеру в правоохранительных органах пережил 38 покушений на свою жизнь.



Автор: Петр Николаевич См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - mainews.ru

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