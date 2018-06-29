Британские ВВС отважились бросить бомбу на армию Асада в Сирии

15:33 01.07.2018 СМИ сообщили о гибели сирийского военного при ударе британских ВВС

Британские самолеты нанесли в июне удар по правительственным войскам Сирии, в результате чего один офицер погиб и семеро были ранены. Об этом сообщает The Sunday Times. Газета утверждает, что это первый случай поражения правительственных сил Сирии британскими ВВС с апреля 2018 года.



По данным издания, инцидент произошел неподалеку от базы международной коалиции Эт-Танф: самолет Typhoon ВВС Великобритании сбросил при помощи лазерной системы наведения 500-фунтовую (227 кг) бомбу на позиции сирийской армии.



Британское Минобороны не стало идентифицировать силы, которые британская авиация подвергла удару, но при этом назвало действия ВВС "полностью пропорциональными ответными мерами". Источник - kommersant.ru

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