|Британские ВВС отважились бросить бомбу на армию Асада в Сирии
15:33 01.07.2018
СМИ сообщили о гибели сирийского военного при ударе британских ВВС
Британские самолеты нанесли в июне удар по правительственным войскам Сирии, в результате чего один офицер погиб и семеро были ранены. Об этом сообщает The Sunday Times. Газета утверждает, что это первый случай поражения правительственных сил Сирии британскими ВВС с апреля 2018 года.
По данным издания, инцидент произошел неподалеку от базы международной коалиции Эт-Танф: самолет Typhoon ВВС Великобритании сбросил при помощи лазерной системы наведения 500-фунтовую (227 кг) бомбу на позиции сирийской армии.
Британское Минобороны не стало идентифицировать силы, которые британская авиация подвергла удару, но при этом назвало действия ВВС "полностью пропорциональными ответными мерами".