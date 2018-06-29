 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия расстреляла стаю неопознанных беспилотников вокруг сирийской авиабазы Хмеймим
15:30 01.07.2018

Около авиабазы Хмеймим сбита группа беспилотников
Недалеко от российской авиабазы Хмеймим 30 июня были уничтожены беспилотники неизвестной принадлежности, сообщают военные. "Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены",- рассказал российским информагентствам сотрудник авиабазы. Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет, авиабаза сейчас функционирует в плановом режиме.

Telegram-канал WarJournal опубликовал видео, утверждая, что на нем показано уничтожение беспилотников. На ролике видно, что в воздухе сбивают некий объект.

О предыдущем уничтожении беспилотника на подлете к авиабазе сообщалось в мае. В марте над Хмеймимом был сбит летательный аппарат, на котором было закреплено взрывное устройство. В январе Минобороны России рассказывало о нападении радикальных исламистов на российские военные объекты: для атаки на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения в Тартусе боевики использовали 13 ударных беспилотников.

Источник - kommersant.ru
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