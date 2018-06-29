Не ржать! Конь Аркадага попал в Книгу рекордов Гиннесса - прошел на задних лапах 10 метров за 4,19 секунды!

15:25 01.07.2018 Ахалтекинский конь смог на задних ногах пройти дистанцию в 10 метров за 4,19 секунды.



Ахалтекинский конь, принадлежащий президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, смог на задних ногах пройти дистанцию в 10 метров за 4,19 секунды. Это послужило поводом внести достижение в Книгу рекордов Гиннесса, передает CA-NEWS.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, это почти в два раза быстрее прежнего рекорда этого же коня, поставленного в 2016 году.



Были ли другие претенденты на этот мировой рекорд издание не уточняет.



Достижение зафиксировала представитель Книги рекордов Гиннесса - Шейда Субаши-Гемиджи, месяц назад задокументировавшая другой рекорд - 1 июня на стадионе "Ашхабад" прошел самый массовый просветительский урок по велоспорту в мире. В нем приняло участие 3246 человек.



Ранее в Книгу рекордов Гиннесса были занесены и другие достижения Туркменистана: гигантская скульптура головы лошади над Олимпийским стадионом, центр водных видов спорта, построенный в олимпийском городке, самая большая в мире юрта, телецентр с самой большой в мире звездой, новый аэропорт с самым большим в мире изображением туркменского орнамента, самое большое в мире закрытое колесо обозрения и ряд других. Источник - zakon.kz

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