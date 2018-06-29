В Ташкенте откроют еще одну синекуру для бездельников - "Центр народной дипломатии ШОС"

15:17 01.07.2018 В Узбекистане будет создан Центр народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества. Об этом говорится в постановлении главы государства, полный текст которого был опубликовали местные СМИ.



Его учредителями станут Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, Министерство иностранных дел, Министерство культуры, Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство физической культуры и спорта, Государственный комитет по развитию туризма, Академия наук, Академия художеств, Союз молодежи, Творческий союз журналистов и Союз писателей.



Новая структура будет образована в форме негосударственной некоммерческой организации. В числе ее задач:



– содействие укреплению взаимного доверия и добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия, развитию межцивилизационного диалога среди стран ШОС;



– участие в расширении культурно-гуманитарных связей со странами ШОС, организации взаимных визитов делегаций;



– применение инструментов народной дипломатии с целью сближения стран ШОС и их народов, укрепления духа взаимного доверия и добрососедства и др. Источник - centralasian.org

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