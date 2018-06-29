Сунниты приостановили штурм шиитского порта Ходейда в Йемене

13:34 01.07.2018 ОАЭ приостановили военную операцию в йеменском порту Ходейда

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приостановили операцию по освобождению йеменского порта Ходейда от повстанцев-хуситов. Об этом сообщил в Twitter министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш. "Мы приветствуем продолжающиеся усилия спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса по достижению безоговорочного выхода хуситов из города и порта Ходейда. Мы приостановили нашу кампанию, чтобы предоставить достаточно времени для того, чтоб полноценно проработать этот вариант",- пояснил министр.



Ходейда является вторым по значимости портом Йемена после Адена, в котором находится легитимное правительство страны. В арабской коалиции убеждены, что через Ходейду хуситы получают оружие и боеприпасы из Ирана. Международные организации, однако, просят держать порт открытым, так как через него в страну поступает гуманитарная помощь. 19 июня военные арабской коалиции вошли на территорию порта. Источник - kommersant.ru

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