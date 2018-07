Лидеры ЕС заключили сделку по мигрантам. В чем ее суть? - Financial Times

29 июня 2018 г.

Майкл Пил, Мехрин Хан | Financial Times



Лидеры Евросоюза договорились отправлять спасенных в море мигрантов в центры, расположенные на территории блока, сообщает Financial Times.



Саммит был отмечен противостоянием между Италией и лидерами Венгрии и Чехии, которые отвергли автоматические квоты на беженцев, передают журналисты Майкл Пил и Мехрин Хан.



"Битва по вопросу миграции обнажила старые политические разногласия, и договоренность была достигнута лишь перед рассветом в пятницу, когда Рим и Париж согласились с тем, что новые меры по распределению просителей убежища будут добровольными", - говорится в статье.



"Однако неясно, будет ли достаточно формулировок результатов саммита для того, чтобы разрешить спор в правительстве Германии между Меркель и ее баварскими партнерами по коалиции", - пишет издание.



Впрочем, канцлер может похвастаться одной победой: в финальном документе четко указано на необходимость бороться с "вторичной миграцией" - когда просители убежища пересекают границы между странами ЕС. "Эта проблема представляет собой суть конфликта с баварской партией ХСС, угрожавшей свергнуть правительство Меркель, - поясняет FT. - И все же многое будет зависеть от двусторонних сделок, которые Меркель заключит с другими странами в попытке ограничить поток мигрантов".



В соглашении говорится, что спасенных мигрантов будут отправлять в "контрольные центры" на территории ЕС для "быстрого и безопасного оформления", сообщает издание. Мигрантов будут делить на незаконных, подлежащих возвращению, и тех, кто нуждается в международной защите и в отношении кого "будет действовать принцип солидарности".



Премьер Италии Джузеппе Конте поприветствовал соглашение как знак общеевропейской солидарности. "После этого саммита ЕС Италия больше не одна", - сказал он.



Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил: "Это не лучшее из соглашений, но это важная договоренность, которая меняет курс. Она означает, что мы продолжим действовать в рамках европейского подхода в противостоянии этому вызову Европе".



Меркель назвала хорошим сигналом то, что страны ЕС согласовали общий документ, но вместе с тем признала: "Нам все еще много предстоит сделать, чтобы преодолеть различия во взглядах".



"Формулировки документа о контрольных центрах оставляют открытыми несколько больших вопросов, в том числе о том, где будут расположены новые объекты и куда будут отправлять как успешных, так и неудачливых просителей убежища", - отмечается в статье.



Лидеры одобрили планы по созданию центров для спасенных в море мигрантов за пределами ЕС, возможно в Северной Африке. Эта идея была поддержана широко, в отличие от вызывавшей разногласия политики по предоставлению внутреннего убежища, сообщают корреспонденты.



Источник: Financial Times

