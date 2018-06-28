Т. Сагдуллаев: Осуществление ленинских декретов о труде в Узбекистане (история)

01:17 01.07.2018 Диктатура пролетариата имела один существенный недостаток - она была слишком мягкой по отношению к своим врагам.



Статья из журнала "Общественные науки в Узбекистане" ниже, к вопросу о том, что де "кровавые большевики опорочили, растерзали и бросили на поругание пьяным большевистским матросам и солдатам белую, чистую и ангельски непорочную николаевскую Россию". "Кровавый палач" Ленин тут же кинулся угнетать рабочих и крестьян улучшением и формированием нового законодательства о труде. В стране полным ходом шла Гражданская, а большевики уже думали (а главное действовали во благо простых людей, как центральной России, так и Туркестана), как бы облегчить труд народа, и это в военное-то время. Все кто сейчас поливает грязью большевиков, порочит истинную ценность коммунизма своей политической мимикрией, что ж, если не народ, то время уж точно все расставит по своим местам. И те, кто сейчас уничтожает наш многонациональный народ своими так называемыми реформами, ребятки - за свои тридцать серебряников воздастся, ох как воздастся! Диктатура пролетариата имела один существенный недостаток - она была слишком мягкой по отношению к своим врагам. Она позволила оставить то гнилое семя, из которого в дальнейшем вылезло то, что сейчас душит и угнетает наш народ. Но история повторяется, и вряд ли она на сей раз повторится в виде фарса.



Нынешней криминально-капиталистической "элите" России фактически очень выгодно межнациональное разделение народов России и бывших южных национальных республик Союза. Противостояние русского крестьянина и среднеазиатского дехканина (трудового мигранта) на национальной почве - разъединение бывших братских народов - залог успеха этой нечеловеческой системы уничтожения населения! Современным капиталистам, оказавшимся у управления Россией нужно разделение и злоба, большевики начала 20-го века понимали - консолидация центральной России и Туркестана (а также других нацокраин) - залог успеха и реинтеграции большой страны, в новой - Советской форме - для рабочих, крестьян и дехкан.



Сегодня все понимают, что буря может быть близко, все осознают ее масштабы. На что надеются те, кто уворовывает в России у людей их средства и фактически жизни путем так называемого "реформирования" не совсем понятно, на репрессивный полицейский аппарат, Антанту 21-го века?... Рано или поздно расплата приходит всегда!



Эрик Ханымамедов, Москва



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Т. Сагдуллаев



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛЕНИНСКИХ ДЕКРЕТОВ О ТРУДЕ В УЗБЕКИСТАНЕ



Изучение ленинского наследства по вопросам советского трудового законодательства, практики применения его на территории ранее отсталых окраин России, в том числе Туркестана, представляет большой теоретический и практический интерес.



В ленинских декретах о труде впервые в истории воплотились в жизнь надежды и чаяния рабочих и крестьян о свободном и радостном труде; в них выражена величайшая забота Коммунистической партии и Советского государства об улучшении материального положения трудящихся, охране их труда, социальном страховании рабочих и служащих в случае болезни, старости, потери кормильца.



Первые декреты Советского правительства о труде, в большинстве своем написанные и отредактированные В. И. Лениным, проводились в жизнь и на территории Туркестанской АССР, входившей в состав РСФСР. Так, согласно декрету "О восьмичасовом рабочем дне, продолжительности и распределении рабочего времени", принятому 29 октября 1917 г., 8-часовой рабочий день при 20 рабочих днях был введен на предприятиях Кизил-Кия, Сулюктинских копях и др.



На заседании VIII съезда Краевого профсоюза "Горнорабочий" 5 октября 1918 г. было принято следующее постановление: "Горнозаводским комитетам предоставляется право ввести для подземных работ 8-часовой рабочий день при условии сохранения рабочего месяца в 150 часов".



Совет Народных Комиссаров, профессиональные союзы Туркестанской АССР предписывали всем предприятиям и хозяйствам Туркестана строго соблюдать 8-часовой рабочий день.



IV Краевой съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (январь 1918 г.) в своей резолюции "О мерах борьбы с безработицей" специально "отметил обязательное установление как максимума 8-часового рабочего дня, безусловное запрещение сверхурочных работ и применения детского труда".



В первые же месяцы после победы Октябрьской революции Советская власть приступила к осуществлению программных требований партии большевиков по социальному страхованию, принятых на Пражской конференции РСДРП(б) еще в январе 1912 г.



В ленинской программе социального страхования подчеркивалось, что "наилучшей формой страхования рабочих является государственное страхование их, построенное на следующих основаниях:



а) оно должно обеспечивать рабочих во всех случаях утраты трудоспособности (увечье, болезнь, старость, инвалидность; у работниц, кроме того, беременность и роды; вознаграждение вдов и сирот после смерти добытчика) или в случае потери заработка благодаря безработицы; b) страхование должно охватывать всех лиц наемного труда и их семейств; с) все застрахованные должны вознаграждаться по принципу возмещения полного заработка, причем все расходы по страхованию должны падать на предпринимателей и государство; d) всеми видами страхования должны ведать единые страховые организации, построенные по территориальному типу и на началах полного самоуправления застрахованных".



11 декабря 1917 г. Советское правительство приняло "Положение о страховании на случай безработицы". 29 ноября 1917 г. - "О страховом совете". 22 декабря 1917 г. - "О страховании на случай болезни". 16 ноября 1917 г. был опубликован подписанный В. И. Лениным Декрет СНК РСФСР "Об увеличении пенсии".



В Туркестане "Положение о страховании на случай безработицы" было опубликовано в июне 1918 г. Руководствуясь этим "Положением", Народный Комиссариат труда ТАССР 4 июля 1918 г. принял постановление, в котором указывалось: "На основании ст. 8 декрета о страховании на случай безработицы... настоящим объявляется:



1. Все суммы, поступающие в кассу безработных в виде обязательных отчислений, составляют единый фонд республики и комиссариат труда через страховой Совет может передвигать их из одной кассы в другую".



Из общей суммы взимавшихся с нанимателей обязательных отчислений местная касса обязана была вносить 25% в депозит краевого комиссариата труда, в фонд касс безработных. Остальными суммами местные кассы для безработных распоряжались, как правило, самостоятельно.



Одна из центральных проблем советского трудового права в первые месяцы победы Великого Октября была связана с упорядочением заработной платы. В. И. Ленин указывал, что после победы социалистической революции вплоть до высшей фазы коммунизма принцип оплаты по качеству и количеству труда остается одной из основ общественной организации труда, "ибо, не впадая в утопизм, нельзя думать, что, свергнув капитализм, люди сразу научаются работать на общество без всяких норм права, да и экономических предпосылок такой перемены отмена капитализма не дает сразу".



Правительство РСФСР приняло ряд законодательных актов о правовом урегулировании оплаты труда рабочих и служащих. Так, 5 декабря 1917 г. вышло постановление СНК РСФСР "О выдаче дополнительного вознаграждения почтово-телеграфным служащим России". 2 января 1918 г. Совнарком принял Постановление "Об ассигновании 12 500 000 руб. для выдачи единовременных пособий народным учителям". В этом постановлении подчеркивалось, что, "не предрешая вопроса о размерах жалованья народным учителям за 1918 г., ассигновать комиссариату просвещения сумму в 12 500 000 руб. для выдачи единовременного пособия с точным расчетом, чтобы каждый народный учитель получил прибавку, доводящую его жалованье за ноябрь и декабрь до суммы в 100 руб. в месяц (т. е. 200 рублей в итоге)".



19 января 1918 г. Народный комиссариат труда опубликовал "Положение о нормах заработной платы рабочим металлической промышленности Петрограда и его окрестностей". Общие идеи этого "Положения" в известной мере отразились и в законодательстве Советского Туркестана.



В трудовом законодательстве РСФСР были решены и такие важные для трудящихся вопросы, как сроки выдачи заработной платы. В Постановлении Совета Народных Комиссаров от 28 марта 1918 г. говорилось: "Во изменение существующего порядка выплаты жалования служащим в учреждениях Советской республики, Совет Народных Комиссаров постановляет: жалованье служащим в учреждениях Советской республики выплачивается за отработанное время в два срока: 15-го числа и в последний день каждого месяца".



Важную роль в развитии советского трудового права Туркестана сыграло принятие Кодекса законов о труде РСФСР, опубликованного 10 декабря 1918 г. В первом Кодексе РСФСР о труде были законодательно закреплены основные положения первых декретов Советской власти в области правового регулирования условий труда рабочих и служащих.



В Туркестане Кодекс законов о труде после детального изучения и обсуждения был введен Декретом ТуркЦИКа 9 августа 1918 г.



Одновременно Комиссариат труда утвердил инструкцию по применению Кодекса законов о труде. Кодекс включал все важные правовые акты по вопросу охраны труда, о рабочем времени, о труде женщин и подростков, которые были изданы в первые годы Советской власти. Он состоял из 136 статей, расположенных в 9 разделах.



В период гражданской войны и военной интервенции в Туркестане, как и в центре России, была осуществлена всеобщая трудовая повинность как важное мероприятие по организации народного хозяйства и привлечению населения к укреплению обороноспособности страны. Еще в "Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа", подписанной В. И. Лениным и утвержденной III Всероссийским съездом Советов 12(25) января 1918 г., говорилось (ст. 4), что "в целях уничтожения паразитических слоев общества вводится всеобщая трудовая повинность".



Первоначально трудовая повинность в центре России проводилась только в отношении представителей имущих классов, а с принятием Кодекса законов о труде она была распространена на всех граждан в возрасте от 16 до 50 лет.



Коммунистическая партия Туркестана использовала трудовую повинность для мобилизации трудящихся масс на решение важнейших народнохозяйственных задач и укрепление обороноспособности республики.



Трудящиеся Туркестана показывали образцы высокой сознательности, социалистического отношения к труду. Особенно ярко трудовой героизм советского народа проявился в коммунистических субботниках, инициаторами которых выступили железнодорожники Московско-Рязанской железной дороги.



"Великий почин" московских железнодорожников был широко подхвачен трудящимися Советского Туркестана. 3 октября 1919 г. в газете "Туркестанский коммунист" было опубликовано обращение Комиссариата по военным делам Туркестана ко всем трудящимся республики. В обращении говорилось: "...Докажем, что рабочий, когда дело идет о революции трудящихся, сумеет самоотверженно бороться, более энергично работать и не только 8 часов, а столько, сколько требуется обстоятельством... Не ждите приказов и указаний сверху, а следуйте примеру рабочих Ташкентского завода Туркестанской железной дороги, которые по собственной инициативе постановили временно увеличить рабочий день до 10 часов".



В проведении субботников активное участие принимали коммунисты Туркестана. Так, в субботниках, организованных по инициативе партийной организации железнодорожников товарной станции Ташкент в октябре-ноябре 1919 г. из 3070 участников более двух третей составляли коммунисты.



15 ноября 1919 г. в газете "Известия ТуркЦИКа" была опубликована Инструкция о коммунистических субботниках, в которой подчеркивалось, что в субботниках обязаны принимать участие все члены партии.



Вопросы укрепления трудовой дисциплины, воспитания трудящихся в духе социалистического отношения к труду с первых же дней Октябрьской революции находились в центре внимания Коммунистической партии и Советского правительства.



В. И. Ленин в работе "Очередные задачи Советской власти" отмечал, что "это - самая трудная, но и самая благодарная задача, ибо только решение ее даст нам социалистические порядки. Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов, митинговый демократизм трудящихся масс с железной дисциплиной во время труда, с беспрекословным повиновением - воле одного лица, советского руководителя, во время труда".



В Программе РКП(б), принятой VIII съездом партии, указывалось: "В обстановке распада капиталистической организации труда производительные силы страны могут быть восстановлены и развиты, а социалистический способ производства может быть упрочен лишь на основе товарищеской дисциплины, сознания ответственности и строжайшего взаимного контроля над продуктивностью труда".



С переходом нашей страны к новой экономической политике правовое регулирование труда рабочих и служащих стало осуществляться на основе КЗОТ РСФСР 1922 г. Он был введен в действие на территории ТАССР Постановлением ТуркЦИКа и Совнаркома ТАССР 18 декабря 1922 г.



Как известно, В. И. Ленин придавал большое значение новому Кодексу о труде. Выступая на IV сессии ВЦИК 31 октября 1922 г., он отмечал: "Это - громадное завоевание Советской власти, что в такое время, когда все страны ополчаются на рабочий класс, мы выступаем с кодексом, который прочно устанавливает основы рабочего законодательства, как, например, 8-часовой рабочий день...".



Трудовые отношения, устанавливаемые между рабочими и служащими, с одной стороны, и администрацией государственных, кооперативных и общественных организаций, а также владельцами частных предприятий - с другой, начали осуществляться на основе трудового договора. Трудовая повинность допускалась теперь в случаях стихийных бедствий и при иных обстоятельствах, прямо указанных в КЗОТе РСФСР 1922 г. Повышалась роль коллективных договоров в охране интересов трудящихся.



После установления народной Советской власти в Хиве и Бухаре ленинские законы о труде стали применяться и на территории Хорезмской и Бухарской НСР.



На предприятиях и в учреждениях Хорезмской республики были введены 8-часовой рабочий день, принцип оплаты по труду, предоставление отпусков, социальное страхование трудящихся и др.



Трудовое законодательство Хорезмской НСР обеспечивало охрану труда батраков и поденщиков путем заключения специальных трудовых соглашений. Так, на расширенном заседании Экономического Совета Хорезмской Народной Советской Республики 22 мая 1923 г. была утверждена новая 9-разрядная тарифная сетка для предприятий и учреждений.



Приказом ЦИК ХНСР от 26 марта 1924 г. был решен вопрос о сохранении заработной платы трудящихся в случае болезни. В приказе подчеркивалось, что в случае заболевания "лиц наемного труда или предоставления им отпусков по болезни, занятых в учреждениях и предприятиях, или отдельных лиц, как государственных, так и частных, сохраняют за собой место и заработок в течение двух месяцев".



В марте 1924 г. ЦИК Советов Хорезмской республики принял важный правовой акт об "установлении права на отпуск", содержание которого свидетельствует о плодотворном использовании трудового законодательства РСФСР. В ст. 1 приказа говорилось, что рабочие и служащие всех отраслей труда, проработавшие по найму в государственных, общественных или частных предприятиях и учреждениях не меньше 5,5 месяца, имели право получить очередной трудовой отпуск сроком не менее одного месяца.



На заседании ЦИК Советов и Совета народных назиров ХНСР 7 сентября 1924 г. был рассмотрен вопрос о введении Кодекса законов о труде, составленного на основе КЗОТ РСФСР 1922 г. После всестороннего обсуждения он был утвержден и введен в действие на всей территории Хорезмской республики.



Ленинские декреты о труде с учетом местных условий были применены и в Бухарской Народной Советской Республике.



Как известно, после Кодекса законов о труде РСФСР 1918 г. основным нормативным актом советского трудового права было "Общее положение о тарифе", утвержденное Постановлением Совнаркома РСФСР 17 июля 1920 г. и подписанное В. И. Лениным. Это "Положение", согласно постановлению Совета Народных Назиров БНСР от 4 мая 1921 г. было распространено на территории Бухарской Народной Советской Республики.



В июле 1922 г. правительство БНСР утвердило Основной закон о труде (КЗОТ), который ограничивал хищнические тенденции эксплуататоров и брал под правовую защиту интересы трудящихся республики. Были определены правила найма и увольнения рабочих и служащих, установлены трудовые отпуска, дни отдыха и праздничные дни, строго ограничено применение сверхурочных работ и запрещен детский труд.



Вопросы правового регулирования заработной платы рабочих и служащих государственных, общественных и частных предприятий также стояли в центре внимания правительства Бухарской республики. Так, постановлением Совета труда БНСР от 5 мая 1923 г. на рабочих и служащих советских учреждений была распространена 17-разрядная тарифная сетка, при разработке которой было широко использовано трудовое законодательство РСФСР.



Интересы рабочих и служащих, особенно рабочих хлопкоочистительных заводов - основной отрасли промышленности БНСР, - обеспечивались и путем заключения тарифных соглашений.



В июне 1923 г. на заседании Совета труда Бухарской республики было принято постановление "Об очередных задачах секций труда", в котором указывалось, что секции труда в своей практической деятельности должны руководствоваться Кодексом законов о труде РСФСР, учитывая, однако, политические, экономические и бытовые условия Бухарской НСР.



Большое значение в укреплении новых трудовых правоотношении в Бухарской Народной Советской Республике сыграл КЗОТ РСФСР 1922 г., который с некоторыми изменениями был введен в действие на территории Бухары с 1 января 1924 г.



Развитие советского трудового законодательства в Бухарской и Хорезмской НСР убедительно показало приемлемость общих принципов советского социалистического права и в условиях ранее отсталых стран, если государственная власть в них сосредоточена в руках трудящихся.



После проведения национально-государственного размежевания Средней Азии и образования Узбекской ССР правовое регулирование труда промышленных рабочих и государственных служащих, сельскохозяйственных рабочих, кустарей и ремесленников осуществлялось на основе трудового законодательства УзССР.



Вся дальнейшая история трудового законодательства в Узбекистане и СССР в целом представляет собой последовательное развитие и воплощение в жизнь ленинских идей о сущности и характере советского социалистического трудового законодательства, направленного на всемерное укрепление и развитие социалистических производственных отношений, охрану прав и интересов трудящихся, обеспечение их материальной заинтересованности в результатах своего труда и повышение производительности труда. А в наши дни советское трудовое законодательство, непрерывно совершенствуясь в соответствии с ленинскими заветами, положениями Программы КПСС, выступает действенным фактором повышения материального благосостояния, улучшения условий труда и усиления творческой активности масс в борьбе за создание материально-технической базы коммунизма.



ЖУРНАЛ АКАДЕМИИ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР

"ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ"

№4 1965 г., стр. 14-20 Источник - ЦентрАзия

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