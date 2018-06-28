Роналду вылетел с чемпионата мира вслед за Месси

23:00 30.06.2018 Сборная Португалии проиграла команде Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и покинула турнир. Встреча состоялась в субботу, 30 июня, на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась победой южноамериканцев со счетом 2:1.



В составе уругвайцев дубль оформил нападающий Эдинсон Кавани, отличившийся на 7-й и 62-й минуте. За португальцев забил защитник Пепе. Криштиану Роналду результативными действиями не отметился.



Ранее 30 июня с чемпионата мира вылетела сборная Аргентины, в составе которой выступает Лионель Месси. "Альбиселесте" уступили команде Франции со счетом 3:4, Месси отдал две голевые передачи. В четвертьфинале сборная Франции сыграет с Уругваем. Их матч пройдет 6 июля.



Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.











Источник - Lenta.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530388800

Новости Казахстана

