 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызы-таласцы не прекращают митинговать против разработки Урмаральского месторождения китайцами
20:25 30.06.2018

Местные жители вышли на митинг против золотодобычи на месторождении, расположенном на горе Урмарал в Бакай-Атинском арйоне Таласской области.

Согласно информации, 28 июня жители села имени Корчубека Акназарова заявили о начале горнодобывающей деятельности на расположенной в данной местности горе Урмарал и собрались на митинг с инициативой прекращения этой деятельности. По словам жителей, китайская компания "Полюс Голд Кей Джи" загрязняет промывкой золота реку Урмарал, из которой пьют воду местное население.

Этот вопрос был поднят и в парламенте. Как заявил депутат Зарылбек Рысалиев, протестующий против разработки месторождения народ правильно поднимает проблему, на что правительство должно отреагировать в срочном порядке. Как подтвердил народный избранник, у истоков реки Урмарал, воду из которой пьют жители трех сельских управ, действительно началась золотодобыча.

Спикер Дастанбек Жумабеков в свою очередь информировал, что правительству дано соответствующее поручение, отметив, что компания начала добывать золото без разрешения и нарушает экологию.

Напомним, 4 мая 2017 года Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования провел аукцион на проведение георазведки на 315 гектарах земли. В результате права на разведку 11 гектаров получила "Полюс Голд Кей Джи".

Автор: Талгат Мураталиев
Марал радиосу
28 июня 2018
Источник: maralfm.kg

Источник - maralfm.kg
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