Очередной депутат Парламента Киргизии (Бахадыр Сулейманов) разоблачен как гражданин Казахстана

20:19 30.06.2018 Депутат фракции "Ата Мекен" оказался гражданином Казахстана



Токон Мамытов заявил, что депутат фракции "Ата Мекен" Бахадыр Сулейманов является гражданином Казахстана. А Сулейманов сообщил, что отказался от казахского гражданства еще в 2010 году. Но Токон Мамытов отметил, что отсутствует документ с номером указа президента Казахстана об отмене гражданства и нет указа президента Кыргызстана о наделении гражданством. Кроме того, в 2013 году казахская сторона отправляла документ о том, что Сулейманов является гражданином Казахстана. В связи с этим Бахадыр Сулейманов должен ответить за то, что в 2010-2013 гг. был депутатом Жогорку Кенеша, имел доступ к государственной тайне и получал зарплату. Представители ЦИК должны привлечь его к ответственности по этому поводу.



Источник: газета "Фабула пресс" №46 от 29.06.2018 / стр. 2 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - gezitter.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530379140

Новости Казахстана

