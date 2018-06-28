 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.06.2018
20:25  Кыргызы-таласцы не прекращают митинговать против разработки Урмаральского месторождения китайцами
20:19  Очередной депутат Парламента Киргизии (Бахадыр Сулейманов) разоблачен как гражданин Казахстана
20:16  Анкара пока не сдает Тегеран. Кто решит ребус Чавушоглу
19:26  Трамп уговорил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти
19:23  Передумали! Учебный год в Киргизии в этом году начнется все же 1 сентября...
14:52  АлматыКривоСтрой. За чьи грехи расплачиваются жители CentralParkResidence
14:50  Где у Интернета Партком? - Роман Вологодский
14:48  Сбежать в Евросоюз неграм и арабам просто так уже не получится, - "Къ"
14:46  Даешь ЕНПФ-банк! Почему в Казахстане нет доступных кредитов, - Петр Своик
14:42  Торговая война разгорается - США наносят удар, - Н.Меден
14:19  Почему Ротшильды финансируют войны?
13:59  Фронт рухнул: Военные России и Сирии входят в города на юге, боевики массово сдаются
13:56  "Мочить диктаторов": США готовят революцию в Казахстане, - Я.Остроумов
09:45  Игра против Ирана: угроза нефтяных санкций бумерангом возвращается к США, - А.Запольскис
08:38  Агония. Меркель как жертва войны финансового капитала с традиционными государствами, - А.Халдей
08:31  Синофобия и ксенофобия. Куда девались казахские толерантность и радушие?
08:29  Казахские национал-патриоты – пугало власти или ее нукеры? - САМ
08:11  Игры со смертью. На прилавках Восточного Казахстана выявлены опасные игрушки производства КНР
07:58  "Идеальный шторм" для Европы, - С.Строкань
05:40  Террором на террор. Армия Ирака приступила к полномасштабной зачистке провинции Дияла от "спящих ячеек" террористов
00:41  Джихадисты сдали армии Асада еще 3 города - Абтаа, Тафас и Даэль
00:12  Сделка Путин-Трамп: Сирию разменяют в угоду олигархам
Пятница, 29.06.2018
21:09  В Алматы убита экс-супруга известного актера Омарова
20:57  Боксер Головкин поменял свои чемпионские пояса на орден "Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев"
20:05  Елбасы занялся фазановодством
19:58  Казахстан. Министерство по делам религий и гражданского общества преобразовано в Мин-во общественного развития
15:06  Восточно-тюркская дивизия СС: как мусульмане воевали за Гитлера
10:45  Россию критикуют за интернет-ограничения. По статье 19
10:43  Мировой газовый рынок ждут большие перемены, - М.Сергеев
10:40  Провал попыток США воспрепятствовать наступлению Дамаска на юге Сирии
10:38  Некий Рамос расстрелял 5 сотрудников американской газеты Сapital Gazette
10:37  Франция сняла все обвинения с рос-буржуина Керимова. Чем откупился?
10:36  Таинственный астероид Оумуамуа - на самом деле комета
10:33  Перспективы отношений США - Турция после переизбрания Эрдогана, - Д.Минин
10:32  CNN сообщил о планах Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии
10:30  Назарбаев: Домбра - это душа казаха (видео)
09:10  Саид Рустамов стал Послом Узбекистана в Израиле
07:50  850 граждан Кыргызстана выехали в Сирию для участия в джихаде - ГКНБ
07:45  США и Китай обозначили границы конфликта, - М.Коростиков
07:42  28 стран ЕС после 12 часов переговоров заключили Договор о миграции
07:30  Кто станет преемником Нурсултана Назарбаева, - "НГ"
07:02  Кыргызстану не удается наладить экспорт товаров в Европу
07:01  Какой будет судьба Киргизской альтернативной дороги Север – Юг? - Ачык Саясат
06:58  Пожизненное руководство Назарбаевым Совета безопасности признали "соответствующим" Конституции
01:19  Взрывоопасный компот. Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
00:42  Как Россия чуть было не проиграла войну с Турцией
00:40  Как Трамп заказал Меркель, - Ю.Баранчик
Четверг, 28.06.2018
23:08  Как и почему закончилось господство монголов на поле боя
22:46  Водителем, задавившим в Астане внука Олжаса Сулейменова, оказалась дочь начальника областного ДВД
22:22  Михаил Хазин: "Путин должен разобраться с боярами: одних – на кол, других – в опалу"
21:54  В Китай и Индию ушли 30 миллиардов пенсионных денег казахстанцев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Анкара пока не сдает Тегеран. Кто решит ребус Чавушоглу
20:16 30.06.2018

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV заявил, что "любая дестабилизация ситуации в Иране повлияет на обстановку во всем регионе". Это естественно, ведь гражданская война в Сирии, в которой Турция и Иран выступают в альянсе, уже давно приобрела все признаки геополитического конфликта. Выбить из этой троицы Иран означает качественное изменение ситуации хотя бы потому, что у Ирана, кроме Сирии, почти нет союзников на Ближнем Востоке. В регионе против него выступают Саудовская Аравия и Израиль, с которыми, кстати, у Турции также напряженные отношения.

В то же время, как пишет израильское издание Haaretz, Анкара, сама балансирующая на грани американских санкций из-за расширяющего военно-технического сотрудничества с Россией, пытается, с одной стороны, не разрушать отношения с США, все же выйти на союзничество с ними в решении проблем курдских "Отрядов народной самообороны" и военизированных отрядов "Демократических сил Сирии", которые были созданы США для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с другими курдскими группировками, понимает, что проблема Манбиджа в принципе ничего не решает. С другой - отдает себе отчет в том, что на курдском направлении Тегеран для нее является устойчивым союзником. К тому же борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объективно превратила Турцию и Иран в сообщающиеся сосуды, в которых появились новые тромбы дестабилизации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто обвиняет США и в целом Запад в стремлении подорвать национальную финансовую систему и экономику. Страна свалилась в инфляционно-девальвационный штопор. По данным Bloomberg, в текущем году лира является рекордсменом по темпам девальвации валют развивающихся стран, за исключением аргентинского песо. В мае потребительские цены в Турции выросли на 12,15% в годовом выражении (максимальный показатель с ноября), тогда как в апреле этот показатель был существенно ниже - 10,85%. Для сравнения, два года назад инфляция в Турции держалась на уровне 8,8% в годовом выражении, а официальный прогноз на этот год составлял всего 7%, хотя власти продолжают утверждать, что экономика сейчас находится на стадии восстановительного роста после провала на 15% в 2014-2015 годах. Агентство Moody?s Investors Service поставило долгосрочный рейтинг Турции на пересмотр с возможностью снижения, указывая при этом на возросший риск, связанный с потенциальными внешними шоками с учетом крупного дефицита текущего баланса. Недавно Центральный банк Турции решил вывести из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв.

Нечто подобное происходит и в Иране после решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки. Президент Ирана Хасан Рухани, как и Эрдоган, обвинил США в стремлении развязать против Ирана экономическую войну. Напомним: на днях США пытались ввести против Тегерана санкции Совбеза ООН и выступили с призывом к другим странам, в том числе и к Турции, отказаться от закупок иранской нефти. К тому же с апреля 2018 года реальный курс иранского риала упал почти в два раза, достигнув почти 90 тыс. риалов за доллар. Для стабилизации национальной валюты в апреле были закрыты обменные пункты, но это не помогло. Западные медиа утверждают, что девальвация привела к массовым протестам. Bloomberg называет политическое давление со стороны американцев одним из главных факторов девальвации риала. США ввели ограничительные меры против главы иранского Центробанка и ряда компаний, якобы связанных с элитными силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Как отмечает Wall Street Journal, после угроз со стороны Трампа иностранные банки отказываются вести дела с Исламской республикой, опасаясь проблем в отношениях с США.

При этом, если в отношении Ирана западные эксперты открыто говорят о стремлении США подорвать внутриполитическую стабильность, то Турции пока об этом только намекают. Но в отношении двух соседних стран поставлена одна общая цель - повлиять на изменение внешней политики, ограничить поле для маневров руководству двух стран, хотя известно, что санкции, применяемые в отношении демократических стран, гораздо эффективнее, нежели те, что используют в отношении стран с автократическими режимами правления, к которым на Западе относят Турцию и Иран. В то же время, если в отношении Турции США ставят главную цель - остановить ее сотрудничество с Россией и изменить ее отношения с Ираном, то Ирану, как считает германский эксперт Кристиан фон Зест, "не ясно, когда и в каком случае санкции могут быть отменены". В итоге из-за непростой экономической ситуации критика в отношении действующих правительств Турции и Ирана резко возрастает.

Похоже, что Анкара сделала свой выбор.

"Турция не намерена разрывать торговые отношения с Ираном из-за одностороннего решения США о санкциях против ИРИ, - заявил глава МИД Турции Чавушоглу. - Любые негативные процессы в Иране повлияют на весь регион, на Турцию, Ирак, Сирию. Дестабилизация и хаос в Иране не пойдет на пользу никому: ни ЕС, ни другим странам. Иран - наш важный партнер, и мы продолжим с ним сотрудничать, хоть у нас и есть некоторые разногласия".

В свою очередь, президент Ирана Рухани пригрозил "поставить США на колени".

Но это только начало. Тегеран может вернуться к масштабам обогащения урана, зафиксированным до 2015 года. А как дальше будет действовать Анкара, если США активизируются в Прикаспийском регионе и в Закавказье? Сбудется ли прогноз лидера турецких националистов Девлета Бахчели, согласно которому "виза дружбы, альянса, стратегического партнерства Турции с США вот-вот истечет", и повлияет ли американская активность на политику Турции в отношении Азербайджана, которому также неизбежно предстоит сделать свой стратегический выбор? Сплошные сложные геополитические ребусы пока без очевидных решений.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530378960
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  