Трамп уговорил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти

19:26 30.06.2018 Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти в пределах 2 млн баррелей в сутки. "Только что я поговорил с саудовским королем (Сальманом бен Абдель Азизом аль-Саудом.- "Ъ") и объяснил ему, что из-за кризиса и проблем в Венесуэле и Иране я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти",- пояснил американский лидер.



Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!



Неделю назад страны ОПЕК+ подтвердили готовность сохранить сделку по сокращению добычи. Однако они решили увеличить добычу во втором полугодии в пределах 1 млн баррелей в сутки от текущего уровня. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих тогда говорил, что общее повышение добычи странами ОПЕК+ не превысит 1 млн баррелей в сутки. Россия, по словам министра энергетики Александра Новака, собирается увеличить добычу примерно на 200 тыс. баррелей в сутки. Источник - kommersant.ru

